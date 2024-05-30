液體黃金！小紅書男用膳誤點天價5位數紅酒埋單咁貴　網民指合理

「食米唔知米價貴」放諸四海皆通用，包括加拿大多倫多。有留學生在小紅書表示，在多倫多和2名親友光顧扒房飲紅酒食晚餐，侍應大讚他們點的紅酒「超級稀有，半年才來一瓶」，男生形容「用餐整體也是上帝般的服務」，正當感到奇怪時，結帳當刻才發現該瓶紅酒承惠7,250加元（約4.1萬港元），連同其他食物、統一銷售稅和小費，合共1萬加元（約5.7萬港元），男生查單時才發現當時點酒時「看錯行，少看了個零，算是開了人生中最貴的一瓶酒」。



網民紛紛表示「貧窮限制了我的想像力，少個零，我也付不起啊」、「開了這瓶酒，我卡裏的錢都不夠扣的」，亦有人留意到紅酒屬於嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）的飛行紅酒（The Flight），嘯鷹酒莊的出品堪稱「只漲不跌的液體黃金」，受到不少收藏家追捧，數量稀少到近乎神話。



樓主叫了嘯鷹酒莊的飛行紅酒，承惠7,250加元（約4.1萬港元）。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，本月18日晚上8時許和2名親友在多倫多的扒房食晚餐，其間點了1瓶紅酒。侍應上酒時，激讚這款紅酒「超級稀有，半年才來一瓶」，他們沒有特別了解，但樓主感到奇怪，認為「用餐整體也是上帝般的服務，幾個服務員輪流幫我們上菜、上水、清理桌子」，質疑為何侍應服務如斯優秀，去到結帳才知道答案。

全餐連同統一銷售稅總共8,976.72加元（約5.1萬港元），當中最貴、佔了總開支超過九成的是該瓶紅酒，屬於嘯鷹酒莊的飛行紅酒，2016年出產，承惠7,250加元（約4.1萬港元），他們支付1,800加元小費（約1萬港元）。換言之，合共1萬加元（約5.7萬港元）。樓主檢查帳單時才發現當初「看錯行，少看了個零」，直言是一生中飲過最貴的酒，苦笑「要說今天學了啥，就是下次去餐廳點酒，一定得帶個尺子，別再看歪行了」。

紅酒連同其他食物、統一銷售稅和小費，合共1萬加元（約5.7萬港元）。（小紅書圖片）

多名網民表示「你這頓飯吃了我一年的伙食費」、「2年的伙食費」、「忽然覺得暑假的機票不是那麼貴了」、「少爺，請問您需要專人看菜單的小數點嗎？」、「下次能喊我去蹭飯嗎？」，亦有人質疑樓主炫富。

根據加拿大賣酒網站，樓主品嘗的嘯鷹酒莊飛行紅酒，以750毫升計算，售價2,499.99加元（約1.4萬港元）。

嘯鷹酒莊1992年首次亮相，出產不少系列紅酒和白酒，令到不少收藏家趨之若鶩，掀起追捧熱潮，甚至迅速登上熱門收藏排行榜榜首，繼而推高售價，每年僅出500箱，2000年因品質不佳，寧願承受巨額損失，都拒絕出產。而且嘯鷹酒莊只會賣給預購客戶，有興趣人士至少要提前2年排隊，所以在市面上很難買到。

根據加拿大賣酒網站，樓主品嘗的嘯鷹酒莊飛行紅酒，以750毫升計算，售價2,499.99加元（約1.4萬港元），網站形容飛行紅酒帶有獨特芳香和礦物氣息，口感豐富絲滑，數量稀缺到近乎神話。（網站截圖）

有死忠收藏家在2001年拍賣會上願意出價65萬美元（約508萬港元），最終成功買到嘯鷹酒莊1992至1999年份共8瓶3公升裝卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）紅酒，當時創下全球最貴拍賣酒類的紀錄。

至於飛行紅酒，其實只是嘯鷹酒莊的「二軍酒」，換言之並非最好，但已經勝過其他酒莊的「一軍酒」。有賣酒網站形容飛行紅酒帶有獨特芳香和礦物氣息，口感豐富絲滑，數量稀缺到近乎神話。

（綜合）