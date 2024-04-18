悲！DSE補習老師教近30學生　嘆基層命運難改：僅1人考入醫療專科

讀書向上流是不少基層小孩的夢想，但現實卻很殘酷。有補習老師在網上分享為近30名學生補習的經驗，已見證家境對學生有多大影響，能在DSE（香港中學文憑考試）取得佳積的，絕大多數來自中產家庭，父母擁大學學歷。基層學生客觀條件上連安靜溫習都難做到，舉例幫學生補習時，其父母當住他面吵架，無奈基層學生「只可以靠自己」，這些年來成功取得佳績，考入醫療專科的只有1人。



帖文引起許多基層大學生共鳴，分享自己的見聞，「中學教嘅跨代貧窮，我以為講緊非洲／第三世界嘅小朋友，直到升到u（大學）後，先發現自己係書中人」。



有補習老師在分享教近30名中學生後的見聞。（《上流寄生族》劇照）

樓主在Dcard討論區以「做補習真係見識到家境對小朋友嘅影響」為題發帖，表示自己來自中產家產，由大學1年級開始從事補習，至今博士3年級，已經幫近30名學生補習，如遇到學生有心學而家境一般，都會收便宜一點。

他指DSE成績較優秀的學生「普遍都係中產以上出身」，父母多數有大學學歷，而基層學生在學習時「會受到極多干擾」，嘗試用功溫習也無助考取佳績。樓主舉例，曾幫1名基層學生補習時，學生的父母「突然間唔知乜事喺個廳講晒粗口嗌交」，有外人在場也是如此，很難想像一家人平時如何相處。他透露多年來只有1名基層學生能取得佳績，考入大學醫療專科，「叫做改變命運」。

樓主提到有次幫基層學生補習時父母在客廳吵架爆粗。（《上流寄生族 》劇照）

帖文引來大批基層大學生留言，認同個人努力不是考得好的主因，家庭環境影響更大，例如家中有自己的房間已是一大優勢，實際上很多窮學生自小只能在客廳溫習，「有好多身在福中不知福嘅人就會覺得只係基層小朋友唔肯努力」。

許多大學生更以學校見聞作證，「我間中學入hku（港大）嘅10個有9個都住私樓」、「考到八大嘅嗰班大部份都住私樓」、「我都住公屋，但我大學識嘅所有人基本上都係住私樓」。不過，也有網民認為讀書最重要仍是靠自己，「公道講句，其實考到神科對有錢人仔女都係難，只不過對窮人更加難」。

有樓主的行家分享經歷，指1名私樓學生在幼稚園3年班時父母就開始請私補每日補習，父母均是大學畢業，母親更擁有碩士學歷，學習疑難父母可全部解答。不過，行家指也遇過很聰明的公屋學生，雖然父母學歷不高，卻願意投放資源供小朋友讀書，「由英文幼稚園讀到國際學校」。

（Dcard）