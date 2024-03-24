內地女在港買褲　驚見人民幣價平咁多！　嬲爆呻：才幾秒不許退款

購物付款前緊記要看清楚價錢！有內地女子早前在香港1間服裝店購買牛仔褲，付款當刻見到價錢牌標示了不同貨幣的價格，才發現港幣標價j較人民幣貴了近一倍，她更因使用了優惠券而未能退款。內地女當下感到被騙，既生氣又委屈，慘呻「付款才幾秒不許退款真的合法嗎？」，直言「褲子它可以貴，但我不可以當大冤種」，呼籲其他人購物時要多加注意。



內地女子買褲時在付款當刻見到價錢牌標示了不同貨幣的價格，才發現港幣標價j較人民幣貴了近一倍，令她感覺被騙。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「倒霉蛋日記｜在香港購物又被騙了！！」為題發文表示，在大圍圍方1間服裝店購買牛仔褲時，只注意到標價上「碩大的RMB價格」，忽略了下面小小的價格，付款後收到單據才發現標價問題，「誰知道港幣價格比其他所有貨幣價格貴一倍左右？這香港定價合理嗎？」。從她上載的照片可看到，該條牛仔褲人民幣標價為399元（約434港元），港幣標價為799元，港幣標價比人民幣貴了近一倍。而其他貨幣分別是8,800日圓（約455港元）、2,490新台幣（約610港元）及2,490泰銖（約537港元），即港幣標價明顯遠高於其他貨幣。

內地女不滿指，「付款才幾秒不允許退款真的合法嗎？」，因當時店員叫她下載1個可以累積積分的手機應用程式，稱可以領取50元優惠券，但店員沒告知使用了優惠券就不能退款，沒使用則可退款，令她感覺被騙。內地女直言，「褲子它可以貴，但我不可以當大冤種」，她在服裝店官網搜到同款，價格就是399元人民幣，「氣死我了」，但因為這顏色已經斷貨，有稍微有一點安慰。

內地女展示單據，表示覺得自己被騙，既生氣又委屈，直言「褲子它可以貴，但我不可以當大冤種」。（小紅書圖片）

內地女表示，這條牛仔褲穿起來真的非常舒服，「喜歡到在全店只有1條掛在外面的褲子、沒有新貨、這褲子偏大偏長的情況」，還是買下，但事後感覺很委屈，「從很開心拿下它的情緒到覺得被欺騙，感覺花錢買了不快樂」。內地女氣憤道，「怎麼維權啊，憑什麼不准我退款！」，又提醒網民，「總之姐妹們在香港購物看清價格和記得比較價格！東西可以貴，但我不能花錢買不開心！」。

內地女其後在留言區補充，已於服裝店官網進行售後投訴，職員稱後續會以電郵跟進，同時她已向香港消費者委員會投訴和留言，希望能等到滿意的回覆，坦言「第一次在香港維權好緊張」。

內地女不滿指，當時店員叫她下載1個可以累積積分的手機應用程式，稱可以領取50元優惠券，但店員沒告知使用了優惠券就不能退款，沒使用則可退款，令她感覺被騙。（示意圖/Unsplash圖片）

帖文引來熱議，有網民為樓主抱不平，指出「在香港沒遇到過這種標那麼多幣種的東西」、「又不是打折款寫明不退不換，用了券不讓退款是什麼道理？退款我連券一起還給你不行嗎？霸王條款啊」。

有網民更教路要當場找經理投訴，「姐妹脾氣太好了吧，就應該立刻投訴找經理來，沒可能不可以退的，再不行我換別的起碼沒那麼大冤種。我以前就是做零售的，別相信什麼不能退換，有種東西叫權限」，亦有網民留意到單據上印着不能退貨，但可換貨。

內地女表示，「從很開心拿下它（牛仔褲）的情緒到覺得被欺騙，感覺花錢買了不快樂」。（示意圖/Unsplash圖片）

有網民指香港物價一向高昂，「香港的東西就是貴到離譜，之前看中一條裙子想買給我媽媽，特價折扣後3,480元，結果沒有我媽媽的碼，上歐洲網站一看1,500元，碼還全，真的無語，一點逛街的興致都沒了，我現在幾乎不在香港逛街了」、「以後去香港都不會買衣服了，買了2件68元的衣服，打完折換完匯率比內地還貴」。

有網民安慰道，「千金難買心頭好只能這麼安慰」、「要想想香港人工店舖租金多少，內地多少，加上衣服基本都是內地製作，然後出口到香港的也是成本，凡事長遠一點，買東西就是開心，何必要計較那麼多，變成煩惱了」。