港男呻食店店員粗暴放碗筷態度差　1原因網民唔撐：仲好意思唱人

食肆食物質素重要，但服務態度也不應忽視。有網民在網上討論區發文，指光顧旺角1間食店，去到客人已坐滿八成，他坐在未執好的枱，店員即開始「發功」，粗暴地放下碗筷及埋數紙，不過他體諒可能是客多人手少，店員才會失控，還說自己「犯賤」，加上食物質素還好，明言下次會再光顧。

帖文引來不少網民留言，有人鬧食肆態度差，「冇服務唔緊要，服務態度差一定冇下次，話之你幾好食，」、「食，係一種享受，唔係受氣個受」；亦有人反罵樓主麻煩，「講真食個晏我費事揀嚟揀去，都明白佢哋有佢哋難處」。



樓主常光顧的旺角1間食店，因他與食店老闆娘熟絡，不時有特別優惠。（網上圖片）

有網民在網上討論區發文並附上食物照片，指自己常光顧旺角1間食店，除覺得好食，與食店老闆娘也十分「好傾」，不時有特別優惠。可是，樓主有次到食店，見客人已坐了八成滿，但他不喜歡店員安排的座位，擅自揀了張未清理的枱坐下來。樓主指店員執拾後開始「發功」，粗暴地放下碗筷及埋數紙。

樓主吃了1碗雪菜肉絲湯麵及有木耳、海蜇及醉雞的3小碟，合共113元。（網上圖片）

最後樓主吃了1碗雪菜肉絲湯麵及有木耳、海蜇及醉雞的3小碟，合共113元。不過樓主亦表示，食物質素還好，體諒可能是客多人手少，店員才會失控，還說自己「犯賤」，下次會再光顧。

帖文一出引來不少網民熱議，有人認為食店服務差，「如果店家態度差劣，就算幾好食都唔會再去」、「冇服務有味道」、冇服務唔緊要，服務態度差一定冇下次，話之你幾好食」、「食，係一種享受，唔係受氣個受」。

樓主吃了1碗雪菜肉絲湯麵及有木耳、海蜇及醉雞的3小碟，合共113元。（網上圖片）

有網民認為樓主麻煩在先，「還好意思唱人趕客，人哋畀2個位又唔坐，硬要坐張未執嘅枱，煩囉」、「講真食個晏我費事揀嚟揀去，都明白佢哋有佢哋難處」。亦有人錯重點，「個雪菜肉絲少成咁」、「$113食呢啲嘢？2餸飯可以upgrade（升級）食龍蝦」，更有人認為去深圳更抵食，服務又好「搵個朋友，同你一齊上深圳，每人120元，食粵菜小炒，已經算唔錯，服務態度又好」。