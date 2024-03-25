極危險！私家車頂放大紙箱　車內乘客伸手扶住　網民轟：害人害已

車輛運載貨物符合運輸署《道路使用者守則》，但近日有網民於觀塘目擊極危險一幕，見到一大箱貨物置於私家車車頂上，司機駕駛期間，前座和後座的乘客在左右兩邊，從車窗伸手出車外，各用單手扶着紙箱。網民紛紛狠批涉事司機妄顧交通安全，隨時害人害己，「真係有事起上嚟手都斷！」、「一腳brake（剎車），件嘢飛向前鎚爛撞風玻璃加頭冚」，又指召客貨車載貨價錢其實不貴，「call架車200幾都慳，衰過乞兒」。



近日有網民於觀塘目擊極危險一幕，見到一大箱貨物置於私家車車頂上，由前座和後座的乘客從車窗伸手出車外，各用單手扶着紙箱。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該網民於fb群組「車cam L（香港群組）」發文上載短片，顯示在觀塘偉業街特格中心對開，有私家車行駛期間，前座和後座的乘客各自在左右兩邊，從車窗伸手舉高，各用1手扶着車頂的大型紙箱，樓主嘲諷2人是「人手飛機帶（貨物綑綁帶）」。涉事私家車若高速行駛，或突然轉彎、上下斜坡、急剎，乘客有機會「跣手」，箱子隨時「飛甩」，對道路安全構成危險。

影片引來網民炮轟，指責私家車上的3人太離譜，「上斜睇你點扶」、「轉過彎成件飛出嚟」，指出有貨物需運載應召客貨車，而且價錢又不貴，「呢個時勢下，仲博呢啲？好心call van（召客貨車）啦」、「Call貨van都係200蚊」、「叫架van好平，跌咗落嚟整到人架車，或抄張牌，得不償失」，亦有人指「拆箱會唔會有得諗？」。

根據運輸署《道路使用者守則》，載貨時車上的貨物必須綑紮妥當，確保不會對車上司機、乘客或其他道路使用者造成危險，或對道路或財物造成損毀。如車上載有伸懸於車外的貨物，貨物不可伸出車前超過1.5米、車後超過1.4米、貨物伸出車外以致總闊度（包括貨物和車輛）超過2. 5米。

此外，根據《守則》，在日間能見度高的情況下，必須在貨物後端附有一塊至少1平方米大小的紅旗。如在黑夜時間或能見度低的情況下，則須在貨物前端兩旁亮着白燈，並在貨物後端亮着紅燈。