巴士情緣？港女常遇男生鄰座想認識　1舉動惹議　女網民：似抽水

是緣份來到，還是慘被抽水？有港女在討論區發文，表示自己乘巴士上班時總會遇見同1名男乘客，對方只要見到樓主旁邊有空位就會坐下。樓主懷疑對方暗裏喜歡自己，又提到男乘客經常無意間碰觸自己的腳和手臂，卻認為不是趁機「抽水」。樓主坦言認識「呢個男仔」，但礙於彼此從未有交流，故探問「我應唔應該主動同佢講吓嘢，或者寫我嘅contact（聯絡方法）落紙仔俾佢？」。



網民笑指該男乘客一定是「靚仔」，否則樓主不會想認識，「這些機會不是毒X的」。不過，有部份女網民直斥該男乘客的行為有問題，「佢無同你講嘢但又借啲意掂下你，似抽水」。



樓主提到即使巴士上仍有很多座位， 男乘客也毫不猶豫地坐在她旁邊，故猶疑應否主動結識對方。（《今際之國的闖關者》劇照)

樓主在Dcard討論區以「搭巴士佢每次都坐我隔離」為題發帖，憶述每天上下班乘搭巴士時，都會遇見「呢個男仔」，並維持了約1至2年，因此很久之前就對他留下印象。樓主指對方較自己遲2、3個站上車，間中還會坐在一起，惟次數不多，「應該10隻手指數得晒」。樓主提到，從上月開始只要她旁邊有空位，男乘客總會坐她旁邊。即使巴士上仍有很多座位，但他也毫不猶豫地坐在樓主身旁，令樓主不禁疑惑「其實佢係咪對我有意思？定係我諗多咗呢」？

樓主透露該男乘客習慣張開腿坐，「成日有意無意掂到我隻腳，手臂有時都會挨住我手臂」，但她認為對方「畀我嘅感覺唔係抽水」，而是想暗中接近和認識自己，更指出最近在巴士上，對方的身體接觸似乎更加明顯。

不過，樓主表示自己從未跟該男乘客聊天，反問「如果佢對我有意思，點解一直都無嘗試識吓我」？她又承認渴望認識對方，但還未稱得上是喜歡他，只是覺得可以做朋友。她擔心如果雙方一直不開口說話，也許有一天其中一人轉工後便不會再碰見，故猶疑應該由自己做主動，「或者寫我嘅contact（聯絡方法）落紙仔俾佢？」。

有港女在討論區發文，表示自己乘車時總會遇見同1位乘客。示意圖，非涉事巴士。（資料圖片）

不少網民認為樓主有可能與男乘客有進一步的發展，留言稱「做到咁你都唔反感已經贏一半」、「加油，女仔做主動好大機會成功」，建議你她可以在下車時「遞紙仔」，假如對方有回覆就代表有機會發展，沒有回覆就當作什麼都沒發生過。樓主回覆留言時提到有天準備了紙條打算遞給男乘客，但他坐在自己前一行的旁邊，懷疑「唔通佢想我望到佢？定係其實一切都係我諗多咗」？最後樓主沒有把紙條遞上。

不過，就樓主指該男乘客刻意坐到其身旁，而且有意無意間有身體接觸，認為舉動很可疑，「佢一定係靚仔, 如果唔係標題就會變成：搭巴士有個油頭毒X死kam變態佬成日坐隔離抽我水」，有女網民亦同意對方可能是對樓主「抽水」。

（Dcard）