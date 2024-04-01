人妻網紅拍懷孕照成品震驚全網　慘呻：介意腋下黑黑　收費高達…

懷孕的女人最美！不少媽媽更會聘專人拍攝懷孕時照片，以留住「最美一刻」。惟馬來西亞的人妻Youtuber「包媽」，早前有感自己將會最後一次懷孕，於是斥資850歐元（約7,200港元）聘請攝影師拍下孕照做留念，想不到出來的照片效果震撼到讓人慘不忍睹。包媽氣得在社交平台發文及發相公審攝影師，慘呻事先已溝通好想要的效果，明示自己介意「腋下黑黑」及雙下巴，但對方的工作態度不專業，更堅持不修圖，相片完全暴露了包媽的「弱點」，而包媽與2名子女及丈夫的全家幅的成品，效果也是極難看，令她怒吼「我的人已經夠難看了，還把我拍得更難看？」。

帖文一出引來不少網民回應，不少人鬧爆攝影師「真的很不敬業」，亦有人被相片引到「笑到眼淚都滾出來」、「你有得罪攝影師嗎？」、「你的照片說明比照片更好笑」。

包媽指攝影師把她拍成這樣，腋下明顯發黑，但對方還一直說「nice！beautiful! I like this ! 」。（Facebook圖片）

包媽與丈夫經營YouTube頻道「包媽遠嫁北歐 TheBigbunFamily」，以記錄包媽遠嫁芬蘭的日常生活點滴。早前她在Facebook中表示，指自己為了紀念懷疑第三胎，亦將是最後一胎，於是花了850歐元（約7,200港元）拍孕照，但過程中需要自己化妝、弄頭髮、帶道具、準備服裝，甚至連擺甫士都是自己決定，而最後成品效果卻慘不忍睹。

包媽指與攝影師事前已溝通好，「更離譜的是我們早就提前一個禮拜見面開會，告訴她我要的風格，也給她看了很多照片」，對方全都說可以做到，安排室內及出外拍照，結果到出外景的時間，對方竟然沒有車，「要我們載她一起去，我心想如果我的車子不是7人車的話，那我的戶外拍攝是不是全泡湯了？」。

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除此之外，包媽續呻，攝影師說她不編輯照片，照片發給我時更強調不要編輯她的照片，「所以我就乖乖聽話，發佈的時候不修圖」。結果相片將她最介意「腋下黑黑」及雙下巴表露無遺，而其他與子女及丈夫的合照，也在準備不足的情況下完成，「沒帶動孩子拍攝的氣氛，也沒有教我們要怎麼擺pose，然後背景為何全都是這麼黑暗的，你拿這個850歐元拿得有夠輕鬆」，這次拍攝過程及成品令包媽極為不滿意。

包媽最後怒吼，「我的人已經夠難看了，還把我拍得更難看，我看到很多體型跟我一樣的媽媽都能拍出美照，我的最後一胎，也是唯一的一次孕婦照，全都毀了」。她公開這系列照片，不忙自嘲「我相信你們看了都會笑翻，辛苦你們的眼睛啦」。

帖文一出隨即在網絡上瘋傳，引來不少網民熱議，網民看到慘不忍睹的照片後，有人不禁問「你有得罪攝影師嗎？」；亦有不少人鬧爆攝影師「十分不敬業！」、「可以重拍嗎」、「花錢買難受」。

更有不少網民被照片逗笑，「真的是笑到眼淚都滾出來…你人好好，把這些照片跟大家分享」、「你的照片說明比照片更好笑」、「笑到暈」。有人留言，「自己自拍效果可能更好」、「你有看過攝影師之前的作品嗎？」、「這位攝影師真是用心良苦，想妳一輩子都記得拍第三胎孕婦照的『美好』回憶」。