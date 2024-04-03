性感網紅穿超低胸洋裝　男子近距離猛𥄫　她遮胸急退後惹網民熱議

女士穿着性感衣服時，雖預料會被人張望，但如此不懷好意的目光，還是會令人懼怕！合灣1名常以性感裝束示人、擁有145萬名粉絲的美女網紅，近日發布1條影片，顯示她穿上低胸洋裝站在鏡頭前，有陌生男子竟穿過她與鏡頭之間，近距離不停地盯着她，視線完全沒有離開過，令到網紅拍得用手掩胸和後退。短片在網上流傳後，有網民支持網紅，認為男子是「沒禮貌的路人」，但亦有人認為「何必要擋起來在意別人眼光？」。



美女網紅Yumi.k身穿超低胸淺色洋裝站在鏡頭前，其間1名陌生男子穿過她與鏡頭之間，近距離一直盯着她。（Yumi.k instagram影片截圖）

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台灣美女網紅Yumi.k以上圍豐滿見稱，不時發布性感打扮的相片和短片，其instagram帳戶吸引超過145萬人追蹤。

Yumi.k近日在instagram上載影片，長約2秒，可見她身穿超低胸淺色洋裝站在鏡頭前，其間1名男子直接在她與鏡頭之間穿過，一直盯着她，令她嚇得立即用手遮掩胸口，繼而後退，甚至一度和對方四目交投。即使男子已行過，但Yumi.k一時間仍然沒有反應，呆望着鏡頭，事後在貼文中不滿表示「吼，你看就看，為什麼要擋我濾鏡？」。據了解，她當時身處澳門，相信準備拍照。

女網紅Yumi.k以上圍豐滿見稱，不時上載性感照片。（Yumi.k instagram圖片）

影片曝光後吸引超過80萬次點看，引來不少網民討論，有人支持Yumi.k的舉動，「失控了，先生」、「阿伯眼神太不禮貌」、「支持」；但亦有人認為「我要是那路人，會很受傷」、「還不是要拍上來給人看，有差嗎？」，但亦有人指出「把標題看清楚再來噴好嗎？ 評論區的人類們」，意即Yumi.k沒有怪責阿伯望她。

（綜合）