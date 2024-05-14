港男批餐廳要求搭枱是陋習：幾時改？網民有共鳴　指這事衰過搭枱

香港食肆要搭枱十分普遍，但有男網民早前在討論區表示，不滿食肆搭枱做法，不知何時會改掉搭枱的「陋習」。帖文引起不少網民共鳴，有人留言贊同樓主，「見到要搭枱即走」、「啲啊姐同老細心地唔好啫，半場空檯都封起啲檯，話一陣有人過嚟」；亦有網民認為比起搭枱，也不滿食肆某些做法，「QR code落單都加一，仲X街」、「齊人先俾入先onX」。



有網民不滿食肆用QR code落單要加一及等齊人先准入座的做法。（《暖男爸爸》劇照）

有網民早前在連登討論區發問，「香港餐廳幾時肯戒除搭枱呢個陋習？」。由於搭枱文化在香港十分著普遍，這道問題引起不少網民共鳴，紛紛留言激烈討論，不少人贊同「見到要搭枱即走」、「而家咁少客仲有搭檯咩」；有人回應「就係無人都要你搭先衰」、「食食下要你調枱先至最X」、「玩俄羅斯方塊咁，見位就塞」、「啲阿姐好XX，成日繁忙時間同非繁忙時間同一個做法」。

食肆除了搭枱令食客不滿，有網民亦大數不滿食肆其他做法，「QR code落單都加一，仲X街」、「齊人先比入先onX，你老X差一個人行緊嚟都無乜影響啫下話，呃你個位坐咩，又唔係收茶介要開定單」。有網民認為生意不好，不能歸咎北上熱潮，因不少食肆的做法相當趕客，「各大餐廳唔好剩係話咩北上無人食啦，咁趕客咪唔食你啦」。

有網民認為搭枱有其作用及好處。（《盲探》劇照）

不過有人樂觀地認為搭枱有其作用及好處，「你食個茶記畀茶記價錢，就係要接受呢啲，茶記無得搭枱除時10個廢老包成個場，你lunch time等完位都無時間你食」，甚至有人因搭枱而結識到新朋友，「我反而覺得幾過癮，觀察下人哋傾緊乜食啲咩，好似睇戲咁，有時遇到啲nice（友善）嘅甚至可以講到一兩句嘢」、「食食下，見到佢電話入面睇緊啲共同興趣嘅嘢，之後膽粗粗同佢傾下偈，之後仲變咗朋友」。