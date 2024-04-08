女子喪親呻男子無情感支持　後續1句掀罵戰　網民看呆：真係0尊重

另一半的親人離世，陪伴或許是最好的安慰，惟最近有女子在網上發文，指她的婆婆離世後，其男朋友只說了1句「RIP（願她安息）」便沒有再關心，而且還指因她家有白事，故表明「我唔想妳（樓主）見我老竇，轉個頭第日死咗，我唔知點樣同妳相處」。樓主稱自己根本無意要男友安排「見家長」，不明對方為何要再此問題上繼續糾纏，故直指「當伴侶唔尊重你屋企人，畀唔到情感支持你嘅時候，你都唔需要尊重返佢」。網民看到樓主與男友對話的截圖，直斥樓主男友不對，認為他沒有同理心和基本尊重，「呢啲就真係0尊重啦」、



最近有女子在網上發文，指當她的婆婆離世後，其男朋友只說了1句「RIP（願她安息）」便沒有再關心，其後還無故因「見家長」的問題掀起爭執。（《我是處女座》劇照）

樓主日前在連登討論區發文，表示她婆婆早前離世，雖然她與母親已趕忙前往內地，但始終趕不及送婆婆最後一程，而她男友在得知此事後，只說了1句「RIP（願她安息）」後便沒有再多關心，「無論係情感上定係安慰我」。樓主後來提起她與母親入住了酒店，男友卻忽然說道「屋企有人過身，係唔可以去人屋企」、「好彩我屋企冇老人家（佢自住），如果我同我老竇住，我唔會畀妳見我老竇一排，因為佢年紀，我唔想佢有事」。

男友的一番話讓樓主感到不解，指自己過去從未見過男方的父親，亦無打算在這段時間見面，「你喺呢個時候講啲冇可能發生嘅嘢係有咩作用？冇人會喺白事當下同人討論不必要嘅嘢，識唔識尊重？」。樓主續指，雙方口角時，男友還反問她假如現在是他家中有白事，「佢上嚟我（樓主）屋企，我老竇真係有事，出咗事嘅話我（樓主）怪邊個？」，認為不應單單說是迷信，便不再討論相關問題。樓主的男友更表明，「咁我（男方）屋企人如果有事邊個負責？係咪妳（樓主）？係咪妳一句我迷信，我講嘢唔啱時候，可以換返我老竇條命？」。

樓主後來上傳與男友的對話截圖。（連登討論區圖片）

樓主在文中慨嘆，稱自己根本無意與男友父親見面，因此再多爭執也是多餘，情願男友「出少句聲當幫忙」，並批評對方不懂尊重，而顯出自私自利，「原來呢個世界真係有人係冇同理心，完全唔會顧人感受」。她後來亦上傳雙方的對話截圖，顯示男方表示「難聽啲講句，我唔想妳見我老竇，轉個頭第日死咗，我唔知點樣同妳相處，我相信妳亦都唔想有呢啲咁嘅尷尬場面」。

帖文引來大批網民討論，不少人安慰樓主，並認為男方不但沒有多加安慰，更是沒有同理心和基本尊重。（《多桑不在家》劇照）

帖文引來大批網民討論，不少人安慰樓主，並認為男方不但沒有多加安慰，更是沒有同理心和基本尊重，「呢啲就真係0尊重啦」、「男人老狗都咁迷信，廢柴」、「佢喺妳唔開心嘅時候冇陪伴妳之餘，仲好自私淨係諗自己，不過算啦，世界上就係有啲人咁冇同理心」、「基本尊重都冇，日後好難同住，建議早斷」、「佢呢啲唔係唔識做咁簡單，直頭係好唔尊重妳同妳屋企人，好好認真考慮一下應唔應該再繼續同佢一齊」、「佢平時講嘢係咪都咁失禮，唔識大體」。