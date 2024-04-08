台灣花蓮地震│男友拼搏辛苦買樓　安樂窩變危樓　無奈1句伴侶淚崩

【台灣地震】台灣花蓮近海本月3日發生7.2級地震，是自1999年9月21日的「921大地震」後台灣最大的地震，多幢建築物傾斜倒塌，造成13人死亡，過千人受傷。有台灣男生在網上指，其遠距離戀愛的男友「沒有父母陪同沒有顯赫家世，靠自己的努力」，在花蓮拼命工作，榮升至主管階級，20多歲時買了人生第1個家，位於花蓮吉安鄉山海關大樓，豈料安樂窩在今次地震中「變成危樓不能進去」，至少未來半年都要暫住朋友住所，無奈形容「家回不去了」，令到樓主「看到這句話都哭了」。



網民紛紛致以安慰，「好好陪着他，帶給他情緒價值」、「願他未來日子愈來愈好」、「加油，一起努力再有一個家」，男生事後更新感謝大家關心，補充男友仍然保持樂觀如常工作，經濟上暫時沒有太大問題。



山海關大樓外觀出現多個大型「X形裂痕」，加上建築物多處樑柱斷裂，專家發出「紅單危樓」警示。（吉安警分局提供）

樓主在「Dcard討論區」表示，男友是花蓮人，由於沒有父幹，所以一直以來都是靠自己，在職場上已經升至主管階級，20多歲時更買了人生第1個家；雙方無懼世俗眼光，亦不介意分開兩地，展開遠距離戀愛，不時傳送訊息維繫感情。

樓主得知花蓮發生地震，立即向男友傳送訊息詢問情況，男友回覆指目前安全沒有受傷，但單位慘不忍睹，雖然「家裏變成危樓不能進去」，但男友反而安慰樓主切勿太擔心，好好照顧自己。樓主待男友情緒緩和後，再次詢問對方住在哪兒，男友指未來半年或以上需要暫住朋友住所，因為「家回不去了」。

吉安鄉山海關大樓震災後傾斜且鋼筋水泥外露，吉安鄉公所提醒鄉親，人車勿通過兩側交叉道路路段，以免發生意外。（吉安鄉公所facebook圖片）

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面對男友回覆，樓主直言「看到這句話我都哭了」，清楚知道這個家「是他（男友）最引以為傲的地方」，靠自己打拼而買到，可以說是男友的一切，「但現在家沒了，明明就在眼前卻不能回去」。

樓主表示，男友之後在消防陪同下，可以入屋半小時取回個人物品，男友拍攝自己取走數套衣服、返工西裝、電腦和生活用品，表現樂觀淡定，「工作要繼續，不然沒錢還房貸」。暫時未知大樓評估狀況，日後可能修復或拆掉，雖然男友傾向獨自處理事件，樓主亦未能短時間內前往花蓮，但樓主都想盡一己之力幫手，正在幫男友尋找補助申請，陪對方渡過難關。

台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

多名網民紛紛留言安慰，「加油 ，我相信天無絕人之路，你男友一定可以東山再起」、「努力陪伴他，多關心他，提醒他，記得好好吃飯，好好睡覺！有什麼事一定要跟你說，一起想辦法」、「祝你們幸福」、「心靈陪伴會大於一切的」。

樓主同時上載有關吉安鄉16層樓的山海關大樓新聞，相信正是其男友單位，由於外觀出現多個大型「X形裂痕」，加上建築物多處樑柱斷裂，專家發出「紅單危樓」警示。

樓主事後再度更新，指出男友「目前對於金錢方面都還過得去 沒有太大的問題」，亦不考慮轉工離開花蓮，他們做好最壞打算是租樓居住，像以前一樣，又感謝大家關心。

（Dcard討論區）