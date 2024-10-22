老公竟睡在高中女兒床上！人妻震怒反被指不可理喻　網民意見兩極

女兒踏入青春期後，爸爸是否要有所避忌呢？有台灣人妻在網上發文，指自己失眠起床，當時高中1年級女兒未有離家外出，但丈夫竟睡在女兒的床上，當下讓她十分憤怒，即使丈夫是好爸爸，沒逾矩可能性，但也觀感不佳，沒想到「我生氣他也生氣，說什麼我不可理喻」，嬲爆網上發文討公道。帖文一出引發網友兩派爭論，有人支持母親保護女兒的想法，但另一派則認為母親吃女兒的醋。



樓主發現丈夫竟睡在高中女兒的床上。（《父親與伊藤先生》劇照）

人妻：老公竟然睡在女兒床上

有女網民在Dcard以「一早起床看到老公睡在高一女兒房間，我不能生氣嗎？」為題發文。樓主指自己整夜失眠到清晨5時才有睡意，丈夫表示他會和女兒清晨去跑步，勸妻子上床睡覺。結果樓主起床後卻見女兒房間的燈還開着，她想去關燈，打開房門卻驚見「女兒沒出去！老公竟然睡在女兒床上」。

看到這個畫面，讓樓主十分生氣，她大罵丈夫：「你幹嘛睡這裏！」。因之前曾告訴過丈夫，女兒已長大盡可能不要睡在她房間，結果丈夫反指責樓主「不可理喻！」。兩人因此鬧翻，樓主只好在網上發文洩忿。

提醒女兒性別界線無關熟人或不相熟的人

樓主後來補充，丈夫是個好爸爸，沒有逾矩的可能性，「但觀感就不佳啊，又不是沒地方可休息」。她打算提醒女兒，性別界線無關熟人或不相熟的人，「該有的距離和空間就是要維持，我想這對她來講也是一次機會教育」。

帖文引來網民激烈議論，有人贊同樓主保護女兒的想法，有人認為樓主在吃醋。（《父親與伊藤先生》劇照）

網民讚人妻有意識保護女兒

帖文引來網民激烈議論，有人贊同樓主保護女兒的想法，表示「我覺得有保護意識的媽媽很棒，支持媽媽要跟爸爸講清楚」、「很多媽媽都是無視女兒跟父親的距離，最後導致未成年被親生父親性侵的，知道小孩有多無助嗎？所以多做預防才是好事」、「確實不妥，女兒大了就是要讓她知道男女有別」。

另人意見認為小題大造

亦有人認為樓主在吃醋「你吃女兒的醋」，也有人認為樓主小題大造，「應該還好吧？你女兒如果沒有趕走父親，代表她也不覺得怎麽樣」、「連老公都不信任那你結婚幹嘛？」「我覺得基本上都是一家人，如果確實清清白白，一起睡應該滿正常滿合理吧？｣。