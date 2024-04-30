年過40無大學學歷！打工仔問月薪呢個數正唔正常？ 想進修加人工

隨着年紀增長，不難發現愈來愈難在職場向上流動。近日有打工仔在討論區發文，提到自己年過40歲，無力置業仍和家人住公屋，沒有大學學歷月薪2.1萬，好奇他的薪金水平是否正常，是否需要進修讀1個大學學位，又抱怨公司要求他減薪。有網民指其收入正常，因為港人入息中位數也是2萬元左右，欠學歷可能「都是萬幾兩萬這個工資」，然而不少網民稱無大學畢業月薪一樣能過3萬元，要視乎工種，又鼓勵「進修點都係好事」。



有打工仔在討論區發文，好奇問自己年過40歲月薪只有2.1萬是否正常。（《男人四十》劇照）

樓主在香港討論區以「我想知𠵱家年齡40+無大學學歷，做緊乜嘢工，幾錢人工」為題發帖，問年過40歲月薪2.1萬是否正常水平。他表示自己沒有大學學歷，從事基層工作，仍和家人住在公屋，「買唔起樓啦」，感覺現時待遇「頂頂哋薪，再上我諗都係每年加幾百咁上」。

樓主大呻公司日前指經濟環境差，要他減薪1,000元，「唉，頂硬上，唔好話2萬1，出面文職搵唔X到2萬，中五畢業咋」。他希望進一步加薪，「唔通真係40幾歲進修返個學位返嚟，仲有冇用呢？」。

樓主詢問進修學位能否幫助自己提高薪酬。（示意圖 / GettyImages）

網民指若沒有大學學歷又從事基層工作，「多久工齡…都是萬幾兩萬這個工資」、「我今年40，做電工月入27k+被動收入1萬到」，認為樓主的收入正常，因為香港入息中位數也是2萬元左右。

但不少同樣無大學學歷的網民指月薪過3萬，認為要視乎工種，「舊公司，個個中五英文唔合格，個個做manager唔使進修，有bonus個個3皮」、「4X歲，無degree 畢業，香港地普遍打工的4萬左右頂盡」。有網民分享自己43歲，只有中四學歷，曾做過清潔掃街和外賣員，「試過無錢交租在公園瞓咗1星期」，現時在私人發展商任層管理層，建議要一步步來，也要留意轉職加薪的機會。

有網民表示不能單以學歷衡量薪酬，又留言分享自己向上流動的經歷。（示意圖 / GettyImages）

有網民提醒樓主無謂多想，「知咁多做乜？人比人，比死人」，經常比較人工，容易「影響自己嘅上進心」，但進修無論如何也是好事。

（香港討論區）