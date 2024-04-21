老闆被老闆娘打！食肆休息1天張貼告示+慰問區　留言可獲1份謝禮

店家貼告示「休息一天」，竟揭露家暴案情？最近有網民在社交平台上傳照片，顯示大埔墟1間食店「落閘」關門，並貼出告示直言「老闆被老闆娘打」，故於本月19日休養1天，告示下方更設有「留言慰問區」，讓客人慰問老闆的傷勢，更指留言忍問後，可獲1份肥腸作謝禮。不少網民看後紛紛笑言，「呢個老闆咁風趣」、「冇人敢得罪老闆娘，有肥腸送都唔敢留言」，：但也有網民質疑事件真偽，認為只是有人惡搞。



大埔墟1間食店貼出告示，直言「老闆被老闆娘打」，故需於本月19日休養1天。（facebook圖片）

facebook專頁「D18 - 大埔友」日前上傳照片，並指拍攝地點為大埔墟的1間食店，相中顯示店家在鐵閘外張貼告示，寫着「老闆被老闆娘打」，甚至貼出1張假人被五花大綁的網上圖片。告示下方另設「留言慰問區」，笑言「在4月19日休養一天，留言慰問老闆傷勢，可在本周末親臨本小店，領取小份肥腸一份以作感謝」。

樓主在帖文中開玩笑指「想休息咪出聲囉，唔使講到家暴咁嘅」，不少網民亦紛紛熱議，有人直指留言區沒有人慰問老闆，是對老闆的「二次傷害」，「冇人留言慰問哦」、「吊埋支筆喺隔籬都冇人寫，陰公」、「餐蛋麵一客可能有人會留」。另有人則欣賞老闆的風趣幽默，「大家搞吓笑，開心吓啫！」、「電腦排版影印，似乎係有預謀and/or成日有」、「老闆娘確實係話事嗰位，老闆都唔敢得罪佢」。