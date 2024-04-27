兩線匯合掀衝突　男司機激動下車　1動作嚇倒網民：做咩落車除褲

在馬路駕駛應安全至上，切勿做出任何危及其他道路使用者的行為。最近1名網民上傳無聲的「車Cam（行車記錄器）」影片，顯示裝有「車Cam」的私家車駛近兩線匯合路段時，與後上的左線行車發生搶路爭執，對方男司機一怒之下激動地擋在行車線，又下車想與片主司機理論，惟他下車卻隨即脫下腰帶，意義不明的舉動引來網民爆笑，「做咩落車要除褲」、「最精彩嗰啲就cut咗去」、「諗住除褲屙屎？」。



1名網民上傳無聲的「車Cam」影片，顯示裝有「車Cam」的私家車駛近兩線匯合路段時，與後上的左線行車發生搶路爭執。（facebook影片截圖）

該網民於facebook群組「馬路的事討論區」上傳長約30秒影片，可見當時裝有「車Cam」的司機正駛近兩線匯合處，但左方黑色私家車從後而上，又忽然停車並伸手出車窗外，疑似指責着片主司機，此時片主司機加速欲超車，但駛入影線區後被黑色私家車司機駛前阻擋。

私家車司機再次停車後打開車門，怒罵片主，在下車後又突然脫下腰帶，意圖不明。影片至此結束，未知事件後續。

影片引來不少網民討論，有人指片中男司機下車一刻便已經在這場爭執中落敗了，「一落車，已經輸了」、「落車可以1823佢」、「開住門郁車，車cam影晒啦傻仔」、「唔讓咪唔讓繼續行，停車落車做乜呢」。另有網民看到男司機下車除腰帶後大笑「一落車就除褲，唔通想畀你睇下……」、「嘩，嚇得我啊，我以為佢想除褲過嚟」、「急屎落車搵地方踎」、「佢無啦啦開門，仲要唔着鞋揸車，咁型得唔得㗎？」、「香港人真係好大壓力」。

不過，也有網民指出「車Cam」片被剪輯，無法得知事件後續，而且片段亦沒有聲音，加上片主司機一度駛入影線區，試圖超車，勸其他網民不用太快下定論。