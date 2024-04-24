悲！結婚近26年無同房　妻子6年生2子返鄉　癡情男尋人不果終死心

台灣發生1宗戴「綠帽」悲劇，一名男子和越南籍妻子結婚近26年，但婚後從來沒有同房，而且沒有進行人工受孕，妻子卻6年內連生貴子，不但帶同2名兒子返回越南，而且偷取丈夫的印章和信用卡，甚至變賣其電單車。人夫雖然狂戴「綠帽」，但仍然對妻子不離不棄，更前往越南尋妻，可惜沒有結果，唯有心死提出離婚，法官批准其離婚申請。



人夫和越南籍妻子結婚近26年，但從來沒有同房，而且沒有進行人工受孕，妻子卻6年內連生2名兒子。（示意圖/Getty Images）

判決書指出，涉案夫妻1998年6月在台灣結婚，但妻子婚後不願意和丈夫同居一室，從來沒有發生關係，而且沒有進行人工受孕，但妻子6年內先後兩度懷孕產子，到了2004年，妻子產下次子後1個多月，帶同2名孩子返回越南，隨後沒有返台。

妻子離開後，人夫大感崩潰，2年前曾經遠赴越南尋妻，但都是沒有結果。（示意圖/Getty Images）

「綠帽」夫事後發現妻子偷取其印章和信用卡，甚至典當其名下電單車，但他仍然深愛妻子，多年來不斷打探其下落，2年前曾經遠赴越南尋妻，但都沒有結果，最終哀莫大於心死，決定向法庭申請離婚。

人夫胞妹在庭上作供表示，母親偶然上門和胞兄和大嫂同住，大概1至2周返家1次，當時大嫂生了次子，母親回家都沒有見到自己新抱，事後才得知大嫂又產嬰，男嬰剛滿月時，她就拖住行李篋帶同2名小孩離開，目前都沒有回家。

法官批准人夫的離婚訴求。（示意圖/Getty Images）

法官經審理後裁定，女方無心共同經營婚姻，違背配偶義務，同時沒有不能同居的正當理由，觸犯「惡意遺棄」罪名，批准人夫的離婚訴求，案件仍可上訴。

（綜合）