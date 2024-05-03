日賺$1900？近6旬港男轉行外賣「步兵」　同時做3平台收入這個數

步行送外賣竟然可以日賺逾$1,900元。有年近6旬的外賣員在網上發文，稱自己由連鎖快餐店行業轉投外賣「步兵」後收入大幅增加，並曬出1日收入的照片，顯示他的預計收入是$1,396.6元，並在照下底部自行計算總收入高達$1,913.8元，揚言「外賣仔勤力啲1日1,900不是夢」、「每日本來就應該要行10萬步」。有網民表示羨慕，好奇問到他的月薪是多少，亦有人質疑樓主誇大自己的工作，「每日行10萬步都好誇張」，笑稱他需要工作20小時才能每日賺取$1,900多元。



有外賣員在網上發文，表示由連鎖快餐店行業轉投外賣「步兵」後收入大幅增加。（示意圖 /《喜劇之王》劇照）

樓主在香港討論區以「正式回歸步兵行業」為題發帖，透露自己年近6旬，以往在連鎖快餐店工作，月薪只有約$1.4萬，「每月4日例假，平均450蚊日，仲要做成10個鐘，即係平均45蚊個鐘，好黐線」。

樓主表示當外賣員多勞多得，上傳1張照片分享收入，上面的今日預計收入有1,396.6元，另有未到帳的配送服務費29.4元、14張訂單402.81元、4張訂單114.37元，合計收入1,913.8元。他笑言「外賣仔勤力啲1日1,900不是夢」，上班之餘當做運動，「每日本來就應該要行10萬步」，又可隨意安排上班時間，抱怨「畀啲所謂朋友吹咗去快餐店到浪費2個月嘅光陰同體力」。

樓主展示收入照片，自行計算1天的總收入高達$1,913.8元。（香港討論區）

不少網民好奇樓主月入，他分享目前同時在3個外賣平台上班，每月約上班20天，月入可達3萬元。網民大讚他「有料到」，「𠵱家做外賣佬要識高科技」、「戶外工作應該好惡頂，夏天送外賣中暑都似」。樓主回覆指需要時可以入到商場「涼冷氣」後再出發，笑言「地盤佬都未中暑啦」。

有網民質疑樓主誇大收入，就算每張單賺30元，「$1900除$30 = 63張單1日，1個鐘3張單…要開20個鐘1日」。樓主解釋自己同時在3個平台工作「分散投資」，「唔係下下咁計數嘅，我有時1個鐘已經做咗8張訂單，加上1張大單收入又唔同」。

（香港討論區）