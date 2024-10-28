帽事？妻夜歸獲平治男同事接送　夫怒告索150萬台幣獲賠金額曝光

台中有人夫發現妻子常夜歸，對方又坐男同事的平治房車上下班以及出遊，人夫為挽回婚姻，多次與妻子溝通，可是對方卻要求「讓我們給彼此冷靜的空間思考」。由於人夫認為妻子與男同事的關係不單純，質問之下妻子也承認「是我不好辜負了你，對不起！」，人夫於是怒告2人並要求賠償150萬新台幣（約36萬港元）。最後法院認為兩人關係超越普通朋友，判人夫獲賠償30萬新台幣（約7萬港元）。



謝男發現妻子與劉男關係不妥，想維持這段婚姻，但妻子卻冷漠回應。（《金魚妻》劇照）

人夫多次與妻溝通未能改善關係

綜合台灣媒體報道，法院判決書指謝姓男子與林女於2021年結婚，可是妻子後來在公司認識劉男後常常夜歸，謝男發現兩人關係感到不妥，想維持這段婚姻，多次與女方溝通，林女卻表示「就讓我們給彼此一段冷靜的空間思考」，繼續乘坐劉男的平治房車上下班，兩人甚至出遊及逛超市，林女並曾在深夜跑到劉男經營的餐廳幽會。

妻子承認：是我不好辜負了你

謝男曾為此質問妻子，她承認「是我不好辜負了你，對不起！」，謝男氣得將妻子及劉男告上法院。謝男亦透過中間人向劉男查問，對方表示「我知道我有錯啦，我現在講什麼都不對」、「她有婚姻，這我也知道」，足證劉男明知妻子是有夫之婦，仍發展婚外情，謝男遂要求2人賠償150萬新台幣（約36萬港元）。

法院認為兩人行為已非一般普通朋友的社交，最後判處林女及劉男賠償謝男30萬新台幣（約7萬港元），可上訴。（《晝顏》劇照）

男被告辯稱同事互動不出為奇

劉男辯稱，認識林女之前，林女與謝男的婚姻早已出現問題，他與林女因為是同事，下班後有互動不出為奇，2人並無逾越普通朋友之親密舉動。劉男又指，因知悉林女為有配偶之人，為避免誤會，加上中間人在場，礙於壓力才道歉。

台中法院查出，林女和劉男曾於工餘時間的夜晚獨處牽手，又在診所靠近嘻笑打鬧，甚至凌晨1時仍一同在外，行為已非一般普通朋友的社交，超越社會認知有配偶之人與異性友人之間的正當往來之程度，最後判處林女及劉男賠償謝男30萬新台幣（約7萬港元），可上訴。