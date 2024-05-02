白鸛連續13年飛回原地找漁夫　拍紀錄片出書爆紅　專家解謎反高潮

人與動物之間的情誼，有時並不輸蝕於人類之間。土耳其艾斯基卡拉奇村（Eskikaraagac）的70歲漁夫伊爾梅茲（Adem Yilmaz），13年前捕魚期間，遇上1隻大白鸛停在他的船頭，伊爾梅茲出於好意向牠餵了幾條魚，沒想到小小一個舉動，意外令兩者建立長達13年的友誼。這故事吸引生態攝影師關注，不但在土耳其全國傳播，更被記載在兒童圖書，甚至被拍成紀錄片兼獲獎，對生活簡單的伊爾梅茲來說，是意想不到的收穫。



白鸛亞倫每年春天都飛到土耳其艾斯基卡拉奇村，探望70歲的漁夫伊爾梅茲，至今已持續13年。（IG@alpertuydes）

根據《紐約時報》報道，每年一到春天，大白鸛就會飛到艾斯基卡拉奇村休息及繁殖，直接夏天即將結束時，才會向南遷徙至非洲。70歲的漁夫伊爾梅茲於13年前捕魚時遇上這頭大白鸛，牠停在伊爾梅茲的船頭，伊爾梅茲怕牠肚餓，便向亞倫拋了幾條魚餵食，為其改名「亞倫」（Yaren，意指伴侶）。豈料這「傳統」竟維持了13年，每年一到春天，亞倫都會飛回村內找伊爾梅茲，今年2月也不例外，飛到熟悉的地方，尋找熟悉的「老朋友」。

伊爾梅茲憶述，初期村民都不以為意，甚至有人會取笑他浪費時間及漁獲，但他深信「只要一日有我在，我相信牠還是會回來」。直至第五年，生態攝影師阿爾珀（Alper Tuydes）得知此事後深受感動，在社交平台分享這故事，隨即令伊爾梅茲及亞倫在網上爆紅，不但被記載於兒童圖書，更被拍成得獎紀錄片《亞倫》，在2020年「布拉格電影獎」獲得最佳紀錄片獎項。而故事亦被搬上大銀幕，由伊爾梅茲客串的兒童冒險電影，將於今年在土耳其上映。

+ 4

這段珍貴的人鳥緣，在土耳其引起廣泛關注，令當地成為觀光景點，市政府特地設置網路攝影機，讓全球愛好者隨時緊貼阿倫的最新動態。市長厄茲坎（Ali Ozkan）表示，除振興當地經濟後，更希望藉提升白鸛的保育意識，目前已制定顧鳥類的整體計劃，讓居民積極參與。

伊爾梅茲（左）及亞倫的故事更被拍成紀錄片《亞倫》，於2020年「布拉格電影獎」獲得最佳紀錄片獎項。（「布拉格電影獎」官網）

然而，土耳其鳥類學家唐杜倫（Omer Donduren）卻有另一種看法，他解釋這符合鸛鳥的行為，牠們是一夫一妻制，每年春天都會返回同一地方繁殖，惟未必跟「情感」有關，「大白鸛記憶力很強，牠們可能已記住伊爾梅茲，但只跟食物有關」，換言之，人類對鳥有情，但大白鸛卻當伊爾梅茲是米飯班主。

（紐約時報）