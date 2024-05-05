男童坐高鐵屢拍打前座椅背　乘客反映遭家長無視　後續舉動更衰

乘搭公共交通工具時，理應注意言行，避免影響他人！日前內地有女子搭乘高鐵時，被後方1名男童多次拍打椅背，深受滋擾故轉身向其同行成人反映，不過對方沒有出言制止，更稱「管不住，我說了你們可以換個位置呀」，男童則「愈說愈來勁」，更動腳踢向前方椅子。

事件驚動列車職員上前調停，勸雙方互相理解。有網民就批評家長不會管教，「不（會）管可以別生」、「因為有熊家長，所以才是熊孩子」。



內地有男童乘坐高鐵時，因不斷拍打前座椅背，引來前方乘客不滿。（微博影片截圖）

內地微博報道，事發於4月28日（周日），安徽有民眾搭乘高鐵時，遇小孩不斷拍打椅背，備受滋擾。微博片段顯示，當時受影響的女子正轉身，向後方成人提醒，請對方控制好自己小孩，不要繼續拍打椅背前座，惟該成人回覆指「管不住，我說了你們可以換個位置呀」，又稱自己即將到站了，女子則大怒稱「到站那就下車」，「不要踢我椅子行不行，我都提醒了4回」。

受影響劉姓女子指，上車沒多久後面的男童就不斷拍打椅子，最初只是看了一眼，沒有說什麼，不過對方沒有停止，故轉身提醒其家長3次，想讓她勸說孩子不要再拍，畢竟她也想要休息。可惜對方沒有回應，亦沒有出言制止，男童則是「愈說愈來勁」，既用腳踢向前方椅子，又將鞋子踏於座位上。

直至第4次溝通時，雙方開始起爭執，列車職員上前了解事件，也只能勸籲大家互相理解。劉女指當時對方準備下車，便攜着東西離開，但過程中不忘反罵她，因而無奈稱「希望家長能管好自己的孩子」。

事件引來網民指責男童家長，「對不起都不會說」、「這完全取決於家長的素質問題」、「因為有熊家長，所以才是熊孩子」、「不（會）管可以別生」，感嘆「遇到也只能倒楣了」。有人就分享曾遇同樣經歷，靠1招嚇怕對方，「遇到類似的情況，忍無可忍站起來對着熊孩子像瘋子一樣顫抖尖叫，熊孩子跟他家長立刻老實了，一路沒敢動過」。

內地鐵路部門亦提醒廣大旅客，搭乘火車出遊時，請自覺遵守文明出行相關規定，共同維護安全文明有序的旅行環境。

（綜合）