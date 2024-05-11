女生中環坐港鐵「遇襲」　頭部被陌生女子豆漿盒擲中　港鐵咁回應

網傳有女生坐港鐵時遭陌生人襲擊！有女生昨日（9日）在小紅書上發帖，稱於中環站乘搭港鐵期間，突遭1名長髮女子以開封過的紙盒豆漿擲中頭部，身旁2名乘客亦被波及，而盒中豆漿也有部份濺至座椅上。長髮女子趁車門關閉前急步離開，而女事主之後向港鐵備案受襲，並發帖希望有目擊者提供證據加快調查進度。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，港鐵職員於當日收到女乘客通知指有乘客向車廂內投擲物件，然而當職員向其了解是否需要協助時，女乘客表示不需要，並自行離開車站。



有女生5月9日在小紅書上發帖，稱於中環站乘搭港鐵期間，突遭1名長髮女子以開封過的紙盒豆漿擲中頭部。（小紅書截圖）

該名在中環工作的女生5月9日在小紅書以「中環站往堅尼地城方向發生襲擊」為題發帖，呼籲網民幫忙。她表示於當日下午5時46分，她於中環港鐵站乘坐往堅尼地城方向的列車，其間1名女子「隨機襲擊途人」，趁車門關上前很快往車廂投擲了1盒豆漿。

當時樓主左前額被紙盒撃中，另有1男1女共2名乘客受波及。她表示，目前不清楚「施襲物品」中是否含有「傷害性物質」，事後已於香港大學站客戶服務中心備案。因當日趕去考試，為免影響，她未能與職員詳述事發經過，現發帖希望找到更多目擊者提供證據。她又公開涉事女子外貌特徵，包括身高約1.65米至1.7米高、蓄及肩長髮、有瀏海及戴眼鏡，穿淺色背帶裙及淺色上衣、運動鞋，孭背囊。

從樓主上傳的照片可見，車廂地上仍殘留1盒已開封並插上吸管的豆漿，受影響的整排座位已無人坐，有座位上沾有疑為豆漿的白色液體。

樓主稱自己是香港本地人，在港生活20多年，不曾被傷害過，「此帖子不是希望散佈香港很危險的信息，我自己在香港生活這麼多年，感覺是非常安全的」。她不想為網民留下香港的壞印象，只是希望找到目擊者提供證據，加快調查進度，「幫助報案和後續調查」、「也希望藉此移除來香港的遊客、在香港居住生活的人在出行上的隱憂」。

帖文引起網民關注，有網民分享類似經歷，「我上次在中環地鐵站被1個女人突然指著鼻子追著狂罵，嚇到我抱頭跑，她還緊追不放，不會是同一個吧？」、「西環有個露宿者，經常衝到電車道上跳舞，還衝著汽車和行人大罵」、「剛在炮台山被1個長髮黑衣女子指著頭破口大罵，正在看手機的我嚇一激靈」。有網民就建議有需要時也可報警求助。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，香港大學站職員於9日下午約5時55分收到女乘客通知，稱於中環站登上往堅尼地城方向的列車後，有乘客向車廂內投擲物件。惟當職員向其了解是否需要協助時，女乘客則表示不需要，隨後自行離開車站。

（小紅書）