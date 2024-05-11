港女染新冠肺炎遭趕出診所　僅電話應診拒親身取藥　網民批冇醫德

新冠肺炎一度肆虐全球，雖然港府已將病毒視為風土病，但仍有不少人聞毒色變。有港女在網上發文，指日前證實自己確診新冠病毒，於是戴KF94口罩到堅尼地城1間診所求醫，但醫生聞言立即拒絕面對面應診，聲稱翌日起放長假，加上不想其他病人受感染，反建議她先離開診所，繼而透過電話應診。樓主無奈照做，而醫生指不希望她本人進入診所取藥，要求她叫其他沒有中招的親友代勞。港女大感徬徨，慨嘆病毒「八九不離十都係有傳染性啦，點解剩係要歧視新冠病人？我第一次覺得患病係錯」，認為對方「真係要諗吓你適唔適合做醫生」。



網民紛紛斥「拒絕還拒絕，但佢講要放長假嗰段好無人性」、「可能個醫生重點係佢打算放長假」、「政府𠵱家唔係話中招等於普通感冒咩？中招都要返工啊」。



新冠肺炎一度肆虐全球，雖然港府已將病毒視為風土病，但仍有不少人聞毒色變。（資料圖片）

樓主在facebook群組「西環變幻時」表示，本周四（5月9日）證實自己感染新冠肺炎，當晚戴上KF94口罩，前往堅尼地城1間診所求醫，並向醫生指出自己確診，但醫生直言她不能進入診所。樓主被拒後大感愕然，反問應去哪兒求醫，醫生卻要求樓主先離開診所，「我（醫生）唔想被你（樓主）傳染，我聽日開始放長假，亦都唔想你傳染診所嘅病人」，但表示願意透過電話應診。

樓主低頭走出診所，距離診所門口大約五至六步距離等候，等同被罰站，醫生數分鐘後致電問診，並叫她10分鐘後進入診所取藥。但醫生希望樓主本人切勿進入診所，叫她向沒有中招的親友求助，樓主心想「臨時臨急搵邊個幫我（樓主）取藥？我唔係傷殘，點解我唔可以自己取藥？」。

樓主慨嘆人生第一次被醫生罰站。（示意圖/Getty Images）

10分鐘後，樓主再進入診所，診所助理指住貼在牆身的通告，內容大致交代，如果病人的快速抗原測試結果呈陽性，必須告知診所職員，樓主在文中強調「冇隱瞞，冇需要隱瞞，如果入診所有留意到呢張紙，一定會申報」。她慨嘆人生第一次被醫生「罰站」，不明白為何政府已經表示新冠肺炎是風土病，但仍然有人怕得要死，質疑對方不適合做醫生，而且診所內的病人、醫生和職員都戴口罩，櫃檯都有膠擋板阻隔，相信病毒難以傳染，但醫生卻歧視新冠病人。

網民紛紛留言指「咁冇醫德」、「醫生準備放大假, 唔想被人傳染, 就唔應該開門做醫生」、「祝早日康復」，亦有人認為其實民間尚未復常，加上病毒仍然有傳染性，不少人仍然害怕受到感染。

（facebook群組「西環變幻時」）