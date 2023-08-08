網民感染新冠肺炎　嘆堅守防疫3年終中招　因1事懷疑同事「播毒」

新冠肺炎疫情如今已然緩和，社會亦逐步復常，雖然有人「中完又中」，但亦有人從未感染過。有網民就表示自疫情爆發以來，一直嚴防死守，從未感染過，可惜日前終是失守「中招」。他懷疑是遊日回港的同事傳染給公司其他人，指辦公室已有3人感染新冠，又稱求醫時發現不少染疫患者，呼籲網民小心。



近日有網民大吐苦水，指自己3年多來一直做好防疫，沒想到近日還是「中招」。（FB圖片）

近日有染疫網民在Facebook群組大吐苦水，稱新冠疫情爆發至今已3年又8個月，他除了吃飯和睡覺，一直佩戴口罩，又打了3針疫苗，做好一必防疫措施，想不到日前竟然中招，令他以三國時期「街亭之戰」自嘆道：「街亭失手，久守必失」。

他又在帖文中分析可能感染源，表示公司已有3人感染新冠，「懷疑同事從日本帶菌返來散播」。他又提到，求醫時發現醫務所有不少新冠患者，故呼籲街坊小心。

樓主懷疑遊日返港的同事將「菌」帶回公司傳播。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

帖文引起網民熱議，有人提醒樓主新冠是病毒，不是「菌」，亦有人十分好奇，「樓主你做晒所有防疫措施，咁嚴格咁小心都中招，咁仲可以點樣再小心啲？」、「你話除咗食同瞓都戴口罩，仲唔係因為食同瞓嗰陣中？」、「小弟路過，不過純粹真心好奇，堅持堅守防疫陣線嘅你，最後都難逃一中，有咩感受？會心有不甘嗎？康復後會否仍然堅持堅守防疫措施呢？」。

另有網民就指出新冠疫情爆發至今，大部分市民都已經感染過，認為樓主實在沒必要大驚小怪，而且香港持續有確診個案，不一定是外遊回港的同事傳染給他，「唔知以為得你一個打咗3針咁，講到打咗都中有幾稀奇」、「做你同事真係好慘」、「下次返工着保護衣啦」。