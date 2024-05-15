辭職尾期薪金計少大半　港男理論慘收警告信　嬲爆搵勞工處咁拆招

打工仔假如有意辭職，當然會跟與公司人事部計算清楚剩餘的假期和薪金安排，以免事後爭拗。惟近日有男子就在討論區發文，稱因打算幫忙家族的小生意，便向公司辭職，但後來發現人事部跟他確認的最後一期薪金，較正常金額少了一大截，於是反映並要求重新計算。詎料事件竟換來高層向他發出警告信，指控他態度差及欺凌同事。樓主後來聯絡勞工處，並按其指示重新計算應收取的薪金，發現公司計少足足六成；雖勞工處職員建議他先與僱主商討，但樓主仍正考慮「諗緊唔講咁多last day後直接上勞記（勞工處）開file，定係好人教佢哋計返條正確嘅數畀我唔好煩」。



樓主向公司辭職後，發現人事部與他確認的最後一期薪金，較正常金額少一大截，便要求對方重新計算，不料換來高層向他發出警告信。（《男人唔可以窮》電影截圖）

該名打工仔於連登討論區以「辭咗職收warning letter」為題發文，問道有否其他人同樣有辭職後收警告信的經歷。樓主解釋事件起因是他想回家幫忙打理小生意，便向公司請辭，不料人事部「計我最後一期糧，但條數少過正常好多」。他當下已要求人事部重新計算，但對方卻向上司反映，「佢阿head（上司）XX（指責）我玩嘢」，並以態度差和欺凌同事為由發出警告信，讓樓主感到公司似乎想為即時解僱他而鋪路，如此一來就不用支付代通知金等。

帖文很快引來大批網民討論，不少人要求樓主提供更多資訊，質疑會否真的是樓主計錯數，或者在與人事部溝通時態度惡劣。樓主後來一一留言回應，表示他是以文字訊息與人事部溝通，「身邊個個睇完都覺得完全冇問題」，並指「叫佢計過，佢就叫我話佢知點計同邊度錯，到我講完，佢阿頭就話要出warning，我到而家都唔明點解計糧變咗我責任」，認為是該名出警告信的上司一心包庇下屬。

樓主續稱，人事部將其最後的薪金左扣右扣，「啲假期俾佢計多咗，又叫我嘔返公司醫保claim咗嘅錢」。樓主表示原本打算好來好去，在餘下的日子做好份內事，讓頂替的同事順順利利地交接，而且是好心提醒人事部職員重新計算清楚，未料反被對方冤枉，「而家諗住乜都唔講唔簽，等出糧，條數同我計嘅唔一樣就上勞記」。

樓主表示已聯絡勞工處，並按照勞工處職員「逐條逐條咁教我計」的計算方法，發現公司計少足足六成的應付薪金。（《上司實習生》劇照）

男子其後留言更新事件的最新發展，指他已聯絡勞工處，對方表示「一定要發生咗先受理」，亦即要等公司正式解僱他，或者確認付不足薪金，才可以要求勞工處跟進。他同時亦按照勞工處職員「逐條逐條咁教我計」的計算方法，發現公司計少足足六成，「計完之後佢哋（勞工處）都建議我先同僱主商討」。不過，最讓樓主無奈的是，他早前正因反映薪金計算問題，便立即收警告信，故根本不可能與僱主商討得來。

樓主最後表示，目前仍在思考該如何處應對，「而家諗緊唔講咁多last day後直接上勞記開file，定係好人教佢哋計返條正確嘅數畀我唔好煩」。

不少網民支持樓主等待公司下一步行動，假如對方無理解僱或支付錯誤金額的薪金，就向勞工處求助，「搵勞記，唔好畀班無良僱主惡晒」、「直接勞工處得啦，講嚟都嘥氣」、「成件事好簡單，叫佢出信，你唔接受，佢都要炒就勞記見，仲有就係態度問題（冇實證情況下）一向都好難成立」、「出少咗糧直接勞記就得，佢再唔畀返監都有得佢坐」、「不合理解僱搵勞記，最緊要收足份糧」。然而，有人就提醒樓主小心僱主背後惡意中傷，「夠膽玩嘢全行都唔請你，個個reference check打嚟都唱衰你」。