3個星座遇「小滿」準備發達　處女座偏財運強　魔羯座投資有回報

5/20就是節氣「小滿了」，星座專家清水孟國際塔羅雲蔚老師表示這段期間有三個星座財運很旺，例如摩羯座副業投資就會獲得可觀的回報。



雲蔚老師表示，春季末期充滿活力，帶來豐富機遇。人們更積極地投資工作、創業或理財，達到事業和財富上的高峰。加上農業季節性需求，土地和房產投資也蓬勃發展。總之，小滿節氣為財運注入活力，尤其對於積極、勤奮的人來說，機遇更多，財運也就更好。因此以下三星座的財運最旺：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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TOP 3 魔羯座

小滿節氣，對於魔羯座可能是事業和副業投資方面的好運氣時刻。魔羯座在這個時候的工作和投資，正處於蓬勃發展的階段。魔羯座以其務實的性格和優秀的管理能力而著稱，他們有機會在事業上取得顯著進展，贏得更多的財富和地位。此外，小滿節氣為魔羯座帶來與土地和房地產相關的投資機會，帶來額外的財富，例如房地產或買賣土地跟房產。在副業投資方面，魔羯座可能會通過穩健的方式進行投資，獲得可觀的回報。

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TOP 2 處女座

在小滿節氣，處女座可能享有偏財運和務實工作方面的好運氣，特別是在加班工作時。小滿節氣處於春季末期，生機勃發，對勤奮努力的處女座而言，這是提升收入和財富的絕佳時機。加班工作可能讓他們在事業上取得更大的成就，獲得額外的收入或獎勵。處女座的勤奮和細心使他們在工作中表現出色，得到上級的認可和重視，進而帶來財務上的好運氣。此外，小滿節氣也代表農事活動的高峰期，可能為處女座帶來與土地相關的財富機遇。

TOP 1 金牛座

金牛座在小滿節氣可能有存款財富和投資理財方面的最佳運氣。春季末期的小滿節氣意味著生機盎然，是財富增長的黃金時期。金牛座的穩健和務實使他們能夠以理性的方式管理財務，抓住機遇。此外，金牛座傾向於選擇穩定的投資管道，獲得可靠的回報。在這段時間裡，金牛座可能會更加專注於積累財富，做出明智的投資決策。因此，他們的存款財富和投資理財方面的運氣可能會在小滿節氣有不錯成果。

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