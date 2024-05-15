東張何伯｜小紅書網民直擊何伯與何太撐枱腳　背景音樂這歌成焦點

【東張西望／何伯／新何太】無綫（TVB）《東張西望》周三（5月15日）晚上播出報稱是「大結局」的何生與新何太訪問，2人明言無懼成千上萬的網民負評繼續恩愛，又回應疑似何伯子女的網上留言，何伯直斥子女「無人性」，又稱「唔使人養」，又指450萬元存款全是自己賺得，「佢哋（子女）一個仙都無幫手搵」，故稱要取回，「我點使我嘅事」。



何伯事件同樣受到內地網民關注，甚至形容他「紅過羅湖橋」，有小紅書用戶在《東張西望》節目播出前，上載片段稱見到何伯與新何太在餐廳「打邊爐」撐枱腳。不過，網民指新何太多次在鏡頭前作出哭訴表情，而何伯亦勸太太「唔好喊」，但始終未能流出眼淚，網民嘲笑「演技爭減啲」、「係咪無搽白花油」。



有小紅書用戶在《東張西望》節目播出前，上載長約2秒的片段，見到何伯與新何太在餐廳「打邊爐」撐枱腳。（小紅書截圖）

有小紅書用戶上載約2秒片段，顯示何生和新何太在餐廳「打邊爐」，面對面坐着，桌上放了食物，新何太亦夾物來吃，而旁邊的食物架放有1隻被清空了的碟。影片以歌手吳若希的名曲《越難越愛》作背景音樂，歌詞唱出「無懼世事變改，還是越難」，網民紛紛大讚貼題。

網民見到打邊爐時，何伯的上衣與「cap帽」都與晚上節目播出時一樣，不知是否同日拍攝。（《東張西望》截圖）

另外，網民發現在打邊爐的影片中，與周三（5月15日）播出的最新訪問片段，何伯的上衣與「cap帽」與卡其色褲子都一樣，故懷疑是同一拍攝，笑稱「戶口得翻四千幾蚊，仲有錢食好嘢咩？」。不過，節目中新何太表示已把「定情信物」的龍鳳鈪以7萬多元賣出，蝕了2萬多元，相信夫婦絕對吃得起。

談到指被加了「迷魂湯」和「壯陽藥」，何伯反駁自己有心有力，直言「啲後生仔都唔夠我嚟啊」，結果這金句成為網民焦點。（《東張西望》截圖）

《東張西望》連日來播出何生與新何太訪問，周二（5月14日）講述何伯與新何太回應街市檔主指控，其間新何太被指灌何伯飲「迷魂湯」，並加入「壯陽藥」等，何伯聞言即時激動回應，「開玩笑，無咁嘅事！啲後生仔都唔夠我嚟啊！假㗎咩你估真係！」他之後更有所動作，似乎想當場證明自己無講大話，「係㗎，你睇我身體啊，係咪啊……」，主持人梁敏巧亦「嘩」了一聲。

不過何伯想站起來時，新何太卻打斷並回應，「我份人行得正企得正，係嘛？去到邊我都光明正大，光明磊落一個人，因為好似我老竇咁正直善良，我只有去維護正義嘅人，我真係同情啲弱者嘅人，我會對抗嗰啲惡人，就係咁簡單」。

新何太強調，「我份人行得正企得正，係嘛？去到邊我都光明正大」。（《東張西望》截圖）

《東張西望》節目完結後，網民都瘋狂關注何伯最新金句「啲後生仔都唔夠我嚟啊！」，不少人即時轉載，表示「笑到我肚都攣」、「隔住個mon都聽到『發發』聲」、「呢句真係最爆」、「臉皮唔夠佢厚」、「佢好似想起身示範咁」、「認真你就輸了」。

另外，大批網民重提希望何太公開作出4大承諾，以證明確實「真愛」並非想騙財，包括：

1. 公開宣布放棄450萬元

2. 公開承諾獨力照顧何伯餘生，包起費用

3. 搬去同何伯一齊住

4. 嘗試為何伯生仔



網民指新何太表明「發生咗一啲關係」而結婚，如今何伯又指「後生仔都唔夠我嚟！」，相對這對新婚夫婦十分恩愛，看來添丁有望，故祝願他們早生貴子。

《東張西望》上周報道，76歲何伯與46歲的「新何太」相識1個月，就在新何太建議下「火速」結婚。（《東張西望》截圖）