上流寄生族？床底有怪聲　單親媽查看秒嚇呆：陌生男已藏家4個月

韓國著名電影《上流寄生族》享譽全球，類似情節竟在現實中上演！國外1名育有2名孩子的單親媽媽拍片表示，日前聽到床下傳出怪聲，探頭查看時驚見1名陌生男子正躲藏，嚇得她立刻報警並逃出家門。男子被捕後承認曾經短暫受僱於女屋主進行除草工作，之後因無家可歸，因而躲到屋內，已經偷偷在女屋主家中住了4個月。



國外1名育有2名孩子的單親媽媽有日聽到床下傳出怪聲，探頭查看時驚見1名陌生男子藏在她的床下。（「thehodgepodgeplace」TikTok影片截圖）

該名單親媽媽日前在社交平台TikTok上傳影片，講述這段駭人聽聞的經歷。片主稱於26歲時買了屋子，現與2名年幼的孩子同住，房子是舊式農舍，有數個後門，距離她的工作地點約1小時車程。樓主平日凌晨4時就出門工作，到了晚上8、9時才回家，平均1周要工作80至90小時，由於工時較長，每周有3、4天需要將孩子送到父母家，請父母幫忙照顧。

女子憶述事發日前一晚，她到父母家聚餐，因為喝酒太多便決定留在父母家休息，翌日早上9時才回到自己家，因為疲倦想盡快小睡片刻，回到睡房後就馬上脫光衣物直接躺到床上，豈料竟聽到床下竟傳出異響。女子原以為是房子破舊有「大老鼠」出沒，打算繼續補眠，然而持續的聲響終於令她察覺不妥，便將身體靠近床側，向床下看去，驚見到床下伸出1條套上藍色牛仔褲及黑色襪的腿，原來1名陌生男子就躲在她的床下！

女子嚇得不管自己是裸體狀態，趕緊跳下床從後門逃出家門，坐上汽車然後報警，稱「有人在我家中」。之後，她見到該名男子從她家正門步出，穿上鞋子後離開。

警員稍後趕到現場，女子在警員陪同下查看家中異常狀況，發現男子闖入她家後，不但弄了多士吃、在浴室洗澡，還玩她孩子的電動遊戲機。另外，家中一些止痛藥及祖父收藏的硬幣也消失了。

警員調查後逮捕該名涉事男子，女子看到他的正面感到眼熟，原來對方是曾經受僱用女子家中修剪草坪的除草工人，當時男子因拖欠電話費被停機，她的母親還好心給了額外小費，以讓他支付話費。

韓國著名電影《上流寄生族》享譽全球，類似情節竟在現實中上演！（《上流寄生族》劇照）

男子坦承因無家可歸，因此擅闖並住進女屋主家中達4個月，當日女屋主回家前男子就躺在她床上休息。而警方還發現男子持有女子丟失的內衣物及其他女士的衣物。

影片引起國外網民關注，不少人都高呼可怕，紛紛表示「這是我最大的恐懼」、「你太勇敢了，如果是我肯定無法克服這個噩夢」、「現在我聽到家中有聲響都會感到不安」、「幸好你和你的孩子們平安無事」。

（TikTok）