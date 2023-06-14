陌生男劏房外徘徊　遭住戶撞破咁反應　獨居港女揭一行為細思極恐

無論何時也要小心門戶！有獨居於唐樓劏房的港女發文，至2個月前的一晚凌晨，發現1名陌生男子於其居住的單位外徘徊，她聞聲開門查看，對方即藉詞離去，令她大感不安。至數日前的凌晨，事主突然聽到有人似在不斷推她家門，驚慌之下只好拍門驚動鄰居查看，其後她在單位內聽到1名男子「爆粗」並急急離開。她事後急急報警，懷疑兩次在家門前徘徊的男子為同一人，指對方每次也將走廊燈關上，擔心男子圖謀不軌。



有獨居於唐樓劏房的港女發文，指發現1陌生男子2個月來兩度於其家門前徘徊，甚至疑曾撞門，擔心對方圖謀不軌。（《香港愛情故事》劇照）

「真係希望大家可以鎖好門窗！」有港女於facebook群組「長沙灣街坊」發文，指兩個月前有晚凌晨約2時半，聽到其獨居的唐樓劏房單位門外有似在「整鎖」的異聲，於是開門查看，赫見1名陌生男子於家門前徘徊，「佢仲好聰明咁樣熄咗盞走廊燈」。

樓主於是直接問男子來意，對方僅稱「上嚟搵人」便急急離開，「嗰陣時得我一間租客，所以我一聽到有聲，以為唔知咩事就開咗門，當時見到個男人企咗喺我門口呆咗，可能佢冇諗過會有人開門」。事後她愈想愈覺不安，決定報警求助，惟警方表示「人走咗冇乜用」，只能備案處理。

樓主擔心安全，半夜急急報警，惟警方表示「人走咗冇乜用」，只能備案處理。（fb「長沙灣街坊」圖片）

直至周三（6月14日）凌晨1時20分左右，樓主聽到疑有人不停推她家門的聲音，「經歷完上一次，今次已經唔敢開門，唯有係咁踢自己對門等隔籬屋聽到啲噪音，令到隔離屋開門」、「我係咁踢對門整啲噪音出嚟，佢都好似唔驚冇乜反應，仲繼續撞我對門」，直至鄰居聞聲開門查看。她站於家門旁察聽屋外，聽到家門前有男子「爆粗」後即時跑走，懷疑該男子與2個月前徘徊門前的為同一人，「其實我大概估應該係同上次同一個男人，因為佢都係一入嚟就熄咗我盞走廊燈」。

事後樓主再次報警，「警察都係照舊話而家個人走咗，佢哋而家上嚟都只可以幫我備案，簡單來講即係報警都冇用」。她形容事件令她非常擔心，「作為一個人住嘅女仔，呢件事真係好危險，仲要嗰日見到有group友話有賊仔入屋拎咗刀，所以我都好驚我一開門佢會攞刀衝入嚟」，只好呼籲街坊注意門戶，「雖然喺呢兩件事上面都冇什麼損失，但係我真係想提下大家要鎖好門窗，啲賊仔而家真係好猖狂」。

獨居的樓主擔心居於該單位或有危險，表示打算購入閉路電視鏡頭以增加保障，同時會找治安更好的地區搬遷。（《香港愛情故事》劇照）

網民看過帖文均直呼恐怖，建議樓主做好保安措施，例如於家門前設置閉路電視及鎖好劏房大門，長遠則應搬到較安全地方，「加多把安全鎖喺入面先，可以就搵地方搬」、「貼張紙在正門及你的房門：『有賊人出現，已報警，警察已在調查中及加緊巡邏』，總會有些阻嚇作用」。

樓主則回應指，已提醒鄰居要鎖好單位大門，惟對方一直沒改善，「直頭提過佢有危險，佢都唔鎖，話屋企長期有人所以唔驚，勁自私」。她又打算購入閉路電視鏡頭以增加保障，同時會找治安更好的地區搬遷，「聽日嗱嗱臨會去買咗個cam先，地方就而家都會開始搵」。