颱風艾雲尼｜天文台料艾雲尼將升級強颱風逼近日本 即看最新路徑
撰文：布萊恩
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【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】計劃到日本旅遊要注意了！天文台表示，颱風艾雲尼將會移向日本以南之西北太平洋。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，艾雲尼未來幾天會向日本方向移動，至周三（5月29日）增強成強颱風，周五（5月31日）以熱帶風暴級別靠近日本。
美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有相似預測。到底颱風艾雲尼強度如何？颱風路徑？以下一一看清。
即睇颱風艾雲尼路徑+強度▼▼▼
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天文台表示，上午8時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約230公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過呂宋以東海域，隨後移向日本以南之西北太平洋。
根據天文台熱帶氣旋路徑圖，艾雲尼以「L形」路徑移動，未來幾天會移向日本，至周三（5月29日）增強成強颱風，周五（5月31日）以熱帶風暴級別靠近日本，到周六（6月1日）逐漸遠離日本。
GFS氣象圖（Windy.com）▼▼▼
ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼
美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有相似預測。計劃到日本旅遊的話要留意天氣變化了。
另外，本港天氣仍然不穩，根據天文台九天天氣預報，本港將一連8天有驟雨及狂風雷暴，大家出門要注意天氣變化，帶雨傘旁身。