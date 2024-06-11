夫癱瘓5年！人妻偷食誕女　向老爺討錢還債超狂：不給錢就要賣淫

丈夫癱瘓，妻子出軌誕女，竟然還向老爺索錢？台灣彰化1名男子與外籍妻子結婚多年，其後後因病致全身癱瘓逾5年，其妻非但離家不理，更出軌誕下女兒。其後，出軌妻找上老爺，訛稱要還債苛索金錢，聲稱沒錢還就會被迫賣淫，前後索款約10萬台幣（約2.4萬港元）。癱瘓男憤而向當地法院申請離婚，法院經審理後判2人可離婚，案件仍可上訴。



台灣1名男子與妻子結婚多年，後因病致全身癱瘓逾5年，其妻竟離家兼出軌誕女，更向老爺索錢還債。示意圖，非當事人。（GettyImages）

台灣媒體報道，彰化縣男子阿強（化名）與外籍妻子小萱（化名）於2001結婚，感情尚算融洽，惟7年後其妻取得台灣身份證後便離家，其後雖有回家數次，但每次只逗留數個小時。

判決書指，阿強於2011年7月因腦動脈瘤破裂、蜘蛛膜下腔出血，致意識不清、四肢僵硬、全身癱瘓需長期臥床，惟被告並無回家照顧，其後被告於2016年誕下一女，竟回家要阿強替女兒報戶口，又聲稱女兒是用阿強的精子作人工受孕，但阿強根本沒有存精子，身體狀況也不可能有性行為，但他當時未有對妻子多加質問。

妻子聲稱以阿強的精子作人工受孕而誕女，阿強根本沒有存精子，身體狀況也不可能有性行為，但他當時未有對妻子多加質問。（GettyImages）

其後小萱聯絡老爺，即阿強的爸爸，報稱她在外欠債，訛稱如沒錢還就會被迫賣淫，前後多次索款約10萬元台幣。

阿強忍無可忍，認為婚姻無法維持應可歸責被告，請求法院判准2人離婚。彰化地方法院審理後，指被告長期離家，未有返家照顧癱瘓的被告，兩者已失去互信、互愛、互諒之基礎，無法繼續保持共同生活之圓滿、安全、幸福，認為2人夫妻關係已名存實亡。另外，被告未有到場答辯，亦無提出任何書狀作何聲明或陳述。最後，判准2人離婚。全案可上訴。

（綜合）