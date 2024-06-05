山竹牛肉無喼汁！酒樓侍應講普通話　食客崩潰：喼汁普通話點講？

牛肉球沒有喼汁怎問侍應？近日有食客在討論區發文，表示在酒樓點了支竹牛肉球（山竹牛肉球），但侍應沒有淋上喼汁，一問發現侍應說普通話，他不知發音，便用普通話說「我要支吱」，對方不明白，之後夾雜英語重複，侍應始終不解其意思，「佢好似當我傻咁走X咗」，生氣向經理反映。事主不懂喼汁普通話發音，有網民認為喼汁是港式譯名，不同地方說法不同，內地也會叫做「辣醬油」，部份人則指酒樓聘請操普通話的侍應後，宜先教常見醬料的廣東話叫法。



食客點了牛肉球，但侍應未淋上喼汁。（資料圖片）

樓主在連登討論區以「喼汁普通話點講」為題，發文講述在酒樓飲茶時發生的小插曲，他點了１籠支竹牛肉球，但侍應放下後未淋汁，「個仆Ｘ唔幫我落喼汁都有」。一問發現對方說普通話，但他不知喼汁普通話讀音，只能用不標準的普通話說「我要支吱」（我要喼汁）。

侍應聽不明白，樓主接着中英夾雜說「我要gap吱」、「我要gip吱」，對方反問「什麼？」之後行開，「佢好似當我傻咁走Ｘ咗去」，他氣極叫經理過來表達不滿。

樓主多次向侍應要求喼汁，但對方仍未作出回應。（資料圖片）

帖文引起熱議，網民指喼汁是港式譯名，各地方叫法不盡相同，可試試用「Worcestershire Sauce（伍斯特醬）」正名，或試用常見的品牌名問問，內地部份地方會稱作「辣醬油」，但有人認為如果用英文正名去問侍應，對方會更加不明白。

有網民發現內地網購平台會強調喼汁品牌名，又會以「伍斯特醬急汁」、「煎炸調味酸辣汁」等譯名代替「喼汁」。（連登討論區）

有網民開玩笑指，「喼」在內地稱為「行李」，打趣道「你話『行李』汁佢可能先聽得明」。部份人認為酒樓聘請操普通話侍應後，應強化他們的廣東話水平，例如要教會常見醬汁的廣東話名稱，「邊間餐廳嘅侍應連喼汁都唔知係咩嚟」。翻查網上資料，喼汁（jié zhī）在內地又叫「辣醬油」，有部份品牌會將伍斯特醬叫作辣醬油作產品名。

（連登討論區）