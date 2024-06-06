衰！蒙面男凌晨闖住宅區放毒餌殺狗　閉路電視斷正　至少2犬死

馬來西亞發生冷血毒殺寵物犬案。當地有名蒙面男子凌晨時分去到１個住宅區，在多名養狗人士的住所外投放以膠盒裝起的老鼠藥毒餌，在住戶門外放餌後離開現場，事後至少2隻狗狗誤食毒餌死亡、2隻性命危殆。其投毒過程被閉路電視拍下，有受害住戶指疑徒以香味十足的毒餌吸引愛犬進食，狗狗誤食後身體不停抽搐，送院後不治，住戶們已報警，希望警方將毒狗狂徒繩之於法。



吉隆坡有蒙面男在多名養狗人士屋外放毒餌。（《中國報》影片截圖）

馬媒報道，事發於雪州蕉賴斯嘉柏蘭嶺花園，1名疑為華裔的蒙面男子，被指5月27日凌晨3時獨自走入住宅區內，在多名養狗人士的家門外投放老鼠藥毒餌，至少2隻狗被毒死。據住戶閉路電視紀錄，疑犯戴上太陽眼鏡、口罩和鴨嘴帽、揹住袋子，在住戶家門外放下裝有毒餌的膠盒，前後共4盒，離開時將膠蓋放回袋內。另有閉路電視片段，拍到疑犯以同樣打扮犯案，事後住戶撿起食剩的毒餌，膠盒上還有6顆，看似肉丸。

其中1名受害狗主，為當地音樂製作人兼主持人曾錫康（Andy Chan），他接受馬媒訪問時表示，疑犯以帶香味的老鼠藥吸引愛犬，牠們沒戒心就吃下，愛犬「Lion」誤食毒餌後抽搐倒地，送院時非常虛弱，最終證實不治，另一愛犬「Scooby」則不停抽搐及無法排尿，目前仍然危殆。

曾錫康指他們並非當晚首個被投毒的單位，疑犯事前已在其他鄰居屋外投毒，以他所知至少2戶家庭中招，至少2隻狗被毒死、2隻情況危殆，幾名鄰居因為將狗拴起，反而逃過一劫。案發時他不在家中，只能叫兒子報警。他無奈指鄰居們的狗狗全都收養得來，疑犯有任何不滿有許多途徑反映，萬一有小孩在花園玩耍時接觸毒餌，後果難料，希望警方正視案件，將犯人繩之於法。

（馬來西亞中國報）