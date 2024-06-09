女住客房間沖涼　職員未核實陌生男資料擅自開門　酒店承認疏忽

住酒店突然被陌生男子開門！河南有女生出差時獨住酒店，正當她洗澡時，有名醉漢向職員稱是她房間的住客，職員竟幫他開房門，女生拍下男子及職員身影，鬧爆「我剛剛在洗澡，我沒穿衣服」，驚訝職員竟沒核實醉漢身份。涉事酒店回覆內媒查詢，承認是職員疏忽，事件源於誤會，因為男客人醉酒後報錯了房號，客人最後沒有真的進門，「沒有看到什麼」，透露女事主報了警，要求5,000人民幣（約5,400港元）賠償，仍在協商當中。網民批評酒店錯得離譜，「不核實手機號和姓名嗎？匪夷所思」、「住酒店要把門後的安全鎖插上」。



女事主出差獨住酒店，洗澡時職員竟幫陌生男子打開房門。（示意圖 /《戀空》劇照）

內媒報道，女事主獨自出差，於6月3日入住河南信陽1間酒店，正當她洗澡時，有名醉漢竟在職員協助下打開其房門，令她極度不安。據她拍攝的片段，鏡頭拍下男子及相信是職員的長裙女子下半身，女事主應站在房門口位置，正質問職員為何幫醉漢開門、男子是否認識她，不忿指「我剛剛在洗澡，我沒穿衣服」。

男子作答時口齒不清明顯有醉意，職員則不停道歉，說男客人醉酒說錯房號，女事主質疑為何酒店會在未核實身份的情況下幫人開門。

涉事酒店回覆內媒指，女事主已報案，警方正在調查。職員認為事件是一場誤會，男客人當時醉酒報錯房號，處理的女職員在敲門後見無人回應便幫手開門，未料一開門就撞到女事主，對方說不認識男客人就關門，強調醉酒客人沒有真的進門，「沒有看到什麼，我們安了監控，什麼事都沒有發生」。女事主要求賠償5,000元人民幣，酒店已拒絕，雙方仍在協商。

網民認為事件離譜，「給這個女生造成多大的影響，以後出去住酒店都感覺恐怕」、「好嚇人，以後誰還敢去酒店睡覺」，女事主索賠合理。有網民又質疑有內情，「前台登記了此間房狀態就會變成有客人，一定內外串通故意的」、「不核實手機號和姓名嗎？匪夷所思」。

（綜合）