不讓孩子升大學！丈夫1理由堅決要女兒打工　人妻呻：吵到快離婚

教育對子女前途很重要。台灣有人妻在發文抱怨，女兒考上私立大學，但丈夫卻反對女兒升學，指她不是「讀書的料」，應早點出來工作更實際，夫婦為此吵到快要離婚。帖文引來網民熱議，有人認為「讀完大學是基本啊」、但也有人贊同丈夫的想法「大學學歷沒什麼特別的，除非你做的工作跟學歷有關，不然只是花大把時間和金錢去獲得一張學歷，讀完發現不喜歡，出來做不相關的行業」。



女兒十分渴望體驗大學生活，甚至提出半工讀條件。（《Law School》劇照）

樓主在網上論壇Dcard發文，題為「老公不讓女兒讀大學，我們吵到快離婚」，指女兒雖然不聰明但乖巧，就讀高中時不僅沒請過假，上學也從不遲到，不過學業表現不太理想，「成績一直不怎麼樣，每次都考不太好」。

樓主又指，最近女兒考上一所私立大學，怎料丈夫不願讓女兒讀大學，「老公覺得女兒不是讀書的料，要她趕快出社會賺錢比較實在」。

可是女兒卻十分渴望體驗大學生活，甚至提出半工讀條件，丈夫聽後怒罵女兒「是在浪費生命，從此以後不願花半毛錢在這種不成材的女兒身上」。樓主就女兒升學的事跟丈夫吵到差點要離婚。

女兒考上私立大學，但丈夫卻反對女兒升學，指她不是「讀書的料」，應早點出來工作更實際。（《Law School》劇照）

帖文引起網民熱議，有人支持樓主想法，「什麼年代了居然還有家長覺得小孩不用讀大學趕快出社會⋯⋯我爸也中學畢業而已，但是都知道讀完大學是基本啊」、「我也不會唸書，但覺得有大學經歷，還蠻重要的耶」、「人生是自己的，跟女兒好好討論給建議就好，不用幫他決定」、「老公是中學畢業嗎？現在連大學學歷都沒有，可能連基本工作搞不好面試都被刷掉」、「大學畢業在現在社會真的只是最低門檻，篩履歷看到高中以下真的會直接掰掰，為了女兒的未來真的要堅持」。

不過也有支持丈夫的網民，「你老公是對的。你不出去社會你根本不知道你到底真正需要什麼！」、「現在人人都有大學學歷，沒什麼特別的，除非你做的工作跟大學學歷有關，不然你就只是花大把時間和金錢去獲得一張學歷，讀完發現不喜歡，出來做不相關的行業」。