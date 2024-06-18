返工難放假手停口停！港爸終轉工帶小孩暑假旅行　熱心網民咁建議

工作忙到無法去旅行！有港爸分享原本的工作忙碌到2、3年來幾乎無放過假，更是手停口停，半年前決心轉工，終於有正常上班時間和年假，打算暑假帶妻子和小孩去旅行。熱心網民提供建議，指現時日本、泰國、越南旅行使費都不高，贊成帶小孩看大世界，「可以陪到小朋友係好開心嘅回憶，加油」。



港爸分享轉新工終於可以帶妻兒去旅行。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「轉新工終於有機會陪小朋友旅行」為題發帖，表示原先工作很忙，「可以話係手停口停，所以近兩三年可以話係冇點放過假咁滯，更莫講話去旅行」。半年前他決心轉工，終於有正常上班時間，可能請年假陪妻子及孩子在暑假去旅行，即使預算不多，「但可以一家人搭飛機去玩真係好感動又感恩」。

樓主解釋除時間問題外，以往上班時間比較難夾，換環境後想盡量多陪伴孩子，「玩嚟玩去都係嗰啲地方遲早悶」，現在年假已獲批，但特意告訴小朋友「成績好我就帶佢去旅行。雖然點都會去㗎喇，但俾個動力佢啦」，以住太少去旅行，連機票都不多看，故未下決定。

樓主覺得能夠與家人搭飛機去旅行是既感動又感恩的事情。（示意圖 / GettyImages）

網民支持樓主帶孩子去旅行，預算多少問題不大，「旅行總有各種玩法，𠵱家咁多平機票，日本yen平、台灣、泰國呢啲洗費都唔高」，而韓國和較新興的越南旅行消費都不高，可一起考慮。有留言指「香港人真係奇怪，係要去吓旅行先覺得自己係正常人」，網民解釋香港只是「豆膶咁大嘅城市」，父母如有能力當然想帶小朋友見識世界。

（香港討論區）