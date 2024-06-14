不滿坐地鐵「被大叔盯著看」　女生拍片公審反被嘲：你以為你是誰

坐地鐵與其他乘客有視線接觸也要小心？日前內地有女網民在社交平台發帖抱怨，稱坐地鐵遇到1名大叔不斷盯着她看，於是便拿起手機拍下對方容貌放到網上公審。不過，大部份網民看完影片後都相信大叔「清白」，認為他只是在發呆，不是刻意「𥄫」樓主，「別人在那站着可能就只是發個呆，還說別人有問題」，甚至有人諷刺樓主「你以為你是誰啊？」。



內地有女網民坐地鐵遇到1名大叔不斷盯着她看，於是拿起手機拍下對方樣貌公審。（抖音影片截圖）

該名來自北京的女網民在社交平台抖音上傳該段長約15秒的影片，表示6月6日乘坐地鐵期間，遇到1名大叔從月台到上車都一直盯着她看，「目不轉睛的看，上了地鐵接著看」，她受不了大叔的視線於是用手機拍攝對方。從她上傳的影片可見，大叔雙手抱胸，看了看鏡頭，似乎發現樓主正在拍攝自己。他上下打量了一下樓主，但神色無奈又有些氣憤，之後他撇開頭再低頭看手機。

樓主在帖文表示大叔玩了一會手機，又再抬頭看她，於是她便斥責對方「你再這麼看我報警了！」。而大叔就厲聲反駁，「他說『神經病吧誰看你了？你覺得我看你你往別的車廂去啊！』」，樓主最終不甘示弱將大叔鬧走，大叔也邊走邊回罵。

樓主在網上公審大叔凝視她，不過大多網民看完影片後卻不支持樓主。有人認為大叔可能只是在發呆，未必是在看她，「這位大哥沒有那種凝視感，純粹是發會楞，看下人，然後就尷尬望別處」、「別人在那站著可能就只是發個呆，還說別人有問題」；更有人責備樓主用手機拍下大叔樣子，並表示「拿著手機對著人家拍，要我早幾個白眼了」、「你以為你是誰啊？可笑」、「人家大叔都無語了」。

另有網民就覺得片中大叔慘被放上網公審，捲入無妄之災，並表示「以後對面有女的，頭都得抬起來，不然要被說騷擾」、「以後男人出門會不會被要求蒙眼睛、戴頭套、手裏不准拿手機」。

（抖音、微博）