旺角居酒屋收開瓶費！自帶樽裝烏龍茶收$50　食客怒轟3宗罪惹爭議

香港部分餐廳會收開瓶器或切餅費，由幾十元到幾百元不等，且會不容許客人吃外帶食品或食品，否則亦會額外收費。日前有食客發文怒轟旺角1間居酒屋亂收開餅費，因他們把1瓶自帶的烏龍茶打開後，竟被要求付50元開瓶費。樓主認為樽裝飲品不同於酒水，認為不應收費，另斥該居酒屋限客人坐1.5小時和設最低消費90港元，故強迫他們點飲料等。



帖文引起網民熱議，有人支持店家收費，認為是維護自身原則問題，惟有網民認為店家濫收開瓶費加逼食客點飲品，不應縱容，但建議餐廳把外帶飲品的收費改為「外帶飲食費」，以避免爭議。



樓主狂數旺角某居酒屋3宗罪，認為服務態度有問題。（電影《花束般的戀愛》劇照）

該名網民日前於facebook群組「飲食黑店大全 🥜 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」發文，講述光顧食肆不愉快的經歷。樓主直接開名直斥該間位於旺角的居酒屋，指當時店內客人不多，僅有一桌客人，然而店家老闆一進來便告知他們只能坐1.5小時，令他們感到不受歡迎。更讓樓主感到不滿的是，店員在他們點餐後態度不佳地要求必須達到最低消費90港元，並強迫他們點飲料。

有網民認為店家應將開瓶費改為外帶飲品罰款。（日劇《東京白日夢女》劇照）

樓主與朋友本身只是點了幾個價格在70至80元的套餐，未有計劃額外消費，但更糟糕的是，當樓主同桌人打1瓶自帶的烏龍茶打開，店員要求他們支付50港元開瓶費，這讓他們感到非常不合理。

有網民支持樓主，認為餐廳收開瓶費做法不合理，「烏龍茶收開瓶費好好笑」、「一坐低就話只准坐90分鐘那一刻，便應轉身走啦！」。亦有網民認為帶外來飲品進入餐廳本身就不妥，「你自己帶飲品去人餐廳飲都唔合理」、「聽你咁講…間嘢係衰格架喇，但你帶嘢入去飲又真係唔啱…唔好話有無講明，呢啲係基本知識」、「佢開瓶費嘅意思就係唔想你帶嘢飲入去囉」。此外，還有網民建議，餐廳應將開瓶費改為外帶飲品罰款，以避免爭議。

（facebook群組「飲食黑店大全 🥜 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」）