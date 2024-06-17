死亡一刻！19歲少女墮瀑布亡遺愛犬　手機竟拍下她被水流沖走實況

美國西岸日前發生致命悲劇，1名19歲少女與愛犬到當地著名自然景區登山，豈料意外跌入瀑布身亡。當地警方接獲2名市民報案，指在瀑布附近發現1隻狗及1部手機，憂有人遇溺。警方到場調查後，在手機發現少女的「最後身影」，畫面顯示她遇難前站在水邊，及後遭強勁水流沖走。



警方隨即展開搜索，最終於瀑布下游發現少女的遺體，惟被大量樹枝卡住，加上現場水流十分湍急，環境惡劣難以靠近，故直翌日才成功把遺體移送上岸。警方初步估計事件無可疑，並對死者家人表示哀悼。



美國19歲女子辛西亞（Cynthia Ann Grimwood）日前帶同愛犬登山，卻意外跌入瀑布身亡，其遺下的手機拍下她出事一刻，顯示她後遭強勁水流沖走。（facebook 圖片）

死者為居於美國西岸猶他州（Utah）的19歲少女辛西亞（Cynthia Ann Grimwood），她生前是高中壘球運動員，能勝任多個位置，熱愛各種戶外運動，亦喜歡登山。事發於本月7日，辛西亞帶同愛犬到當地阿爾派（Alpine）的馬尾瀑布（Horsetail Falls）自然景區登山，豈料期間發生意外，掉進湍急河流，不幸身亡。

警方透露，當日下午3時許接獲2名市民報案，指在馬尾瀑布附近發現1隻狗和1部手機，擔心有人遇溺。警方接報到場後，在手機的錄影片段中發現辛西亞的「最後身影」，自拍畫面顯示，她遇難前曾站於水邊，隨後突然遭強勁水流沖走。

不幸身亡的19歲少女辛西亞（Cynthia Ann Grimwood）生前是高中壘球運動員，熱愛各種戶外運動，亦喜歡登山，沒料到在山上遇意外身亡。（facebook 圖片）

警方隨即派出救援隊在附近搜索，並出動直升機進行空中搜救，最終在瀑布下游100碼（約91.44米）位置發現辛西亞的遺體，惟被大量樹枝卡住。加四圍環境惡劣，充滿陡峭岩壁，而該區域水流十分湍急，故搜救人員難以靠近，要待隔日才把遺體移送到安全地方。

警方隨即派出救援隊在搜索，最終在瀑布下游100碼位置發現辛西亞的遺體，惟因環境惡劣，要待隔日才把遺體移送到安全地方。（KSL News 圖片）

警方最初未能確認辛西亞的身份，要待3天後，即6月10日才得到確認，而其遺體被送往法醫進行驗屍，以確定其死因；惟警方相信，事發時水位十分高，根據現場物證判斷，初步估計事件無可疑，相信屬意外事故，警方對死者家人表示哀悼。

（綜合）