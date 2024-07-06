爆血關愛座！女生上班12小時坐關愛座　遭2長者迫讓座1舉動滿臉血

關愛座除了容易成為「批鬥座」，更可能觸發衝突！台北捷運早前發生因博愛座（即香港的「關愛座」）觸發流血事件，有網民目擊1名妙齡女生坐在博愛座時，遭1名相信年逾80歲的老婦逼讓座，其間另1名老翁戰局，要求女生讓坐。女生表示自己上班逾12小時已很累，只想坐下休息，惟兩老繼續飆罵，令女生情緒崩潰，與兩老爆發口角後，終於扭打在一起。。



據了解，雙方其後於復興崗站下車，由車站職員進行協解，惟老翁堅持要女生道歉才願意不追究，女生被迫道歉後情緒再度崩潰，更用頭猛力撞向站內柱子數下，致血流披面，站長隨即通知救護車及報警。警方到場後，老翁依然堅持自己正確，當被問及為何認為女生該讓座，老翁坦言「因為那是博愛座」，警員聽到後即打臉指：「博愛座是給需要的人。」捷運警區表示，事後雙方情緒緩解，均表示暫不提告。



台北捷運有女生坐在博愛座時被2名老人逼迫讓座，其後雙方爆發肢體衝突。（Threads 影片截圖）

台灣早前有網民於其社交平台「Threads」發帖，並上載短片，直擊乘捷運駛至北投時，有1名自稱逾80歲的老婦，甫上車後指住博愛座，並要正坐着的女生讓座。據悉該女生當時表示「已上班12小時很累，需要座位休息一下」，惟老婦卻一副理所當然的語氣，仗着年紀老邁，倚老賣老逼迫女生讓座。

片主續指，其後車上1名老翁加入戰局，兩老一唱一和，手口並用指着女生強硬要她讓座，雙方口角後，最後3人更扭作一團。片主認為，博愛座是給每位「有需要的人」使用，不只是讓持老賣老的老人使用，更擔心女生將來或有陰影。

片段隨即被瘋傳，更惹來網民們熱烈討論，許多人都不屑兩老所為，覺得女生需要休息該被尊重，「持老賣老的老人真的很討厭，他們專挑學生下手」、「大吼大叫的很有力氣啊！坐什麼博愛座」。亦有人建議廢除博愛座，認為沒必要，會讓座的始終會讓，覺得是種情緒勒索「自己有意願讓的才叫博愛座，被逼讓座的叫情勒座」。

事件被台媒廣泛報道後，當地警方指事發於6月11日晚上10時許，1名年約80歲的老婦要求1名25歲姓林女子讓出博愛座，其後1名80歲姓李老翁加入要求林女讓座，其間林女與李男有肢體衝突。

有人建議廢除博愛座，認為沒必要，會讓座的始終會讓，覺得是種情緒勒索「自己有意願讓的才叫博愛座，被逼讓座的叫情勒座」。（資料圖片）

警方續指，雙方於復興崗站下車後，站長及職員前往調停，李翁堅持林女道歉才不追究，林女被迫道歉後情緒崩潰，猛力衝向站內的柱數下，致血流披面，站長隨即報警。

警方到場後，林女包紮後由救護車送院，傷勢並無大礙。李翁則堅稱自己是見義勇為，更向警員指林女坐博愛座，卻堅持不肯讓座予老太太，他是看不過眼才過去要求林女讓座。當警員問到為何認為林女該讓座，李翁多次稱「因那是博愛座」，故林女應該讓座。惟警員則強調「博愛座是給有需要的人」，並不是長者專座，即對李翁的說法打臉。

台北捷運有女生坐在博愛座時被2名老人逼迫讓座，其後雙方爆發肢體衝突，雙方其後下車到月台，女生被迫向老翁道歉後情緒崩潰，猛力衝向站內的柱數下，致血流披面，站長隨即報警。（Threads 圖片）

警方事後回覆傳媒，指事發後有告知雙方當事人相關權益，而雙方在情緒緩解後，表示各退一步，均暫不提告。

（綜合）