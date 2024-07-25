辭職要3個月通知期！打工仔壓力大卻難轉工：會唔會裸辭先好啲？

工作壓力爆煲但辭職唔容易？有從事銀事業的打工仔在網上大呻工作壓力大，「每日都好唔想返工」，辛苦到擔心患上情報病，他現時月入不到3萬元，但公司辭職的通知期長達3個月，考慮是否裸辭，「我估計大多數公司都唔會等3個月咁耐」。有網民覺得公司設超長通知期是在為難員工，又分享過去辭職的經歷，可考慮向新公司商討攤分「分手費」，部份人提醒如因工作情緒困擾應先辭職再作打算。



有打工仔在討論區大呻工作壓力大經常感到疲倦，打算辭職不過要3個月通知期。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「3個月通知期」為題發帖，分享自己從事銀行業，目前月薪不到3萬，但工作壓力很大，「每日都好唔想返工，個人經常都覺得好攰，對任何事亦都提唔起勁，再咁落去，我好驚會攪到有情緒病」。

事實上樓主已在搵新工，但現時公司的辭職通知期要3個月，估計大多數公司不會等，他又坦言自己不算特別聰明，如果還有3個月通知期在身，會難以和其他人競爭，「我會唔會裸辭咗先好啲呢？」。

網民認為工作辛苦難以承受就應立即辭職。（示意圖 / GettyImages）

有網民認為公司設太長通知期不合理，「3個月通知期，明玩人！ 除非你講緊十幾萬月薪嗰啲位」，有人解釋這和公司政策或職員年資有關，「有啲公司覺得你做耐咗係依賴你，所以3個月通知期」、「我份工係12個月」、「有啲人通知期要2年，嗰啲先真係頭痕」。樓主也可考慮賠錢或請新公司代付或分擔「分手費」，「如果兩樣你都唔想博，又有返啲積蓄祼辭」。

樓主認為自己唔夠聰明，加上辭職需要3個月通知期，擔心難以與其他申請者競爭工作。（示意圖 /《死亡筆記》）

另外，網民提到轉工難易度要看個人技能，「行業中容唔容易請到，要等你嘅人，始終會等你」，萬一情緒受困擾，大可辭職後在最尾1個月拼命搵工，減少失業的空窗期，「我上份工都係3個月，最後賠錢走，事實證明值得，好快搵返」。

（香港討論區）