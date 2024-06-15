極危險！馬尾男與的哥爭執　突跌倒滾出馬路　肉身擋車：X你老母X

今時今日有片都未必有真相！網上日前流傳1條較遠距離拍攝的影片，顯示1輛的士停在馬路上，有1名紮「馬尾」、身穿西裝的年長男子，在司機位置旁邊突然跌倒碌出旁邊行車線，由於司機位車門打開，司機疑有手部動作，故有可能是被推跌或自已失衡「插水」，現場不時有車輛經過，十分危險。幸馬尾男迅速站起，未有被其他車輛撞倒，而的士司機即關上車門，馬尾男盛怒下不理會身處馬路，以身擋的士和取出手機拍攝，更一度爆粗疑稱「X你老母X，搞事」。



不過，由於影片未能顯示事件的前因，加上現場環境嘈雜，故未能清楚聽到馬尾男的說話。網民看片後紛紛留言指「得條片，冇討論空間」、「企喺度被坐喺度嘅推跌？」、「佢走埋司機位度做乜？襲擊司機？」，亦有人指不應在馬路爭執，因隨時可能發生車禍，「前之撞死咗2個仲唔識驚？」。



馬尾男站在司機座位車門旁邊，突然跌倒碌出馬路，司機疑有手部動作，故有可能是被推跌或自己失衡「插水」。（facebook「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，其後又分享到其他群組，片長約39秒，未知事發日期和地點。影片可見，當時的士停在馬路慢線上，疑似「冚旗」，司機座位的車門打開，馬尾男站在司機車門旁邊，隨後跌倒碌地滾到中線，影片見到司機手部曾郁動，但未能確定馬尾男是被推倒抑或自己失衡跌倒。慶幸當時沒有其他車輛經過，故馬尾男沒有被撞倒，而司機隨即關上車門。

馬尾男取出手機拍攝，並爆粗痛罵司機。（facebook「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

馬尾男隨即起身，一直怒指的士司機，甚至走到的士前方位置，以身擋車阻止的士離開，馬尾男怒罵期間疑曾提及爭執原因，惟因現場環境嘈雜，故未能聽到內容；他更取出手機拍攝，疑爆粗怒斥「X你老母X，搞事，X家鏟」，當時鄰線不時有他車輛駛經，過程險象環生，影片便結束，未知事件如何結尾。

網民紛紛指出「斷頭斷尾都好意思公審」、「冇前因？」、「插水插到」、「直接報警啦」。亦有人提醒不應在馬路範圍爭執，「人類總是重複同樣的錯誤，前之撞死咗2個仲唔識驚？」。

（facebook「的士司機資訊網 Taxi」）