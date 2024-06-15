中港婚姻悲劇？港人夫當街鬧喊內地妻：唔識教仔　途人勸阻遭喝罵

中港婚姻夫婦容易在各方面爆發矛盾衝突。近日網上流傳1段影片，內容涉及1名港人大叔不滿來自內地的妻子任由孩子「瞓地下」，竟當街呼喝辱罵老婆「唔識教仔」，結果嚇到老婆及年幼的孩子淚流滿面。有途人及入境處職員看不過眼上前勸說，卻全都遭到火爆大叔喝斥，有操普通話女途人批評大叔嚇哭孩子，卻被大叔以香港及內地教育方式反駁，「香港教細路仔唔係咁樣」，而女途人亦不滿批評「香港人就是你這樣子的素質啊？你別當爸爸了！」。



事件引起網民關注，表示「唔係個個都好似何伯新何太咁恩愛嘅」，有不少網民留言斥責大叔「垃圾」，「將教仔責任推晒女人身上」、「真係男人嘅羞恥」，甚至有人鬧他「影衰香港人」。



網傳影片顯示1名港人大叔不滿來自內地的妻子「唔識教仔」，任由孩子「瞓地下」，竟然當街呼喝辱罵老婆。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

該段「當街鬧老婆」影片在Facebook多個群組中流傳，從網上影片可見，發生地點可能是長沙灣政府合署3樓連通西九龍中心的長廊。片中大叔與來自內地的年輕老婆就教育孩子的觀點產生矛盾，於是當街責備老婆不懂教育孩子，「你根本唔識教嘅！由個細路仔瞓地下」。聽到喝罵，被媽媽抱在手中的孩子即被嚇得放聲嚎哭，1名女途人好心上前安慰他們卻同遭大叔喝斥。

大叔指着女途人厲聲喝罵，並將她與老婆孩子隔開，然後將對方罵走，「行開啲、行開啲！唔關你事！」老婆即時拉着大叔的手，用普通話低聲勸說「回去啦、走啦」，卻遭大叔反對「有咩好返去啊！」。女途人折返好言相勸，希望大叔不要呼喝孩子，卻被大叔大聲反駁「唔係小朋友！係大人唔識教啊！」。

大叔當街責備老婆不懂教育孩子。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

這時，1名在附近入境處工作的男職員聽到爭執聲上前協助，詢問「先生，有咩需要幫你手啊？」。大叔繼續發火，鬧爆職員「你入去做返你嘅嘢！」，又大鬧其他勸阻的途人不要多管閑事，「你辦你嘅證件！」，隨後轉頭再責備老婆，「你唔識教佢！一次次出嚟都係難」。老婆聲淚俱下問「那你到底要怎麼樣嘛，他這麼小哪聽得懂，你越吼他越哭」，卻再被罵「你識教佢咩？」。

另1名旁觀了一段時間的操普通話女途人開聲斥責大叔行為，又表示「大人要控制自己情緒嘛」，惟同樣被大叔要求「收聲」，「𠵱家唔係鬧緊細路仔啊！鬧緊大人啊」。女途人繼續相勸「你凶了很久了已經，小孩子被你嚇到了！他也會哭的」，不過大叔似乎並不同意，更怒吼「呢啲係你大陸教細路仔方法！所以我呢個大陸老婆就教到咁嘅款出嚟」，甚至直言「香港教細路仔就唔係咁樣嘅」。女途人即時不滿批評「香港人就是你這樣子的素質啊？你別當爸爸了！」，卻被大叔爆粗狂鬧。

其間，該名入境處男職員一直在旁試圖幫忙，片中也能聽到他在詢問「你哋做完證未㗎」，而大叔的老婆一路嘗試帶丈夫離開。大叔繼續怒目而視，不願離開，而圍觀途人漸漸增加。最後，1名包頭巾的男子上前勸說大叔「唔好勞氣」，又握住大叔的手請他保持冷靜，帶老婆孩子回家吃點東西，慢慢說；而職員就上前與女子對話，影片至此結束。

1名入境處男職員聽到爭執聲上前協助。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

影片引起網民熱議，不少網民留言表達對片中大叔當街鬧老婆的不滿，甚至批評他「垃圾」，「將教仔責任推晒女人身上」、「真係男人嘅羞恥」、「咁嘅性格唔好學人娶老婆生仔，累人累物」、「係識教細路就唔會周街鬧個仔嘅老母，正垃圾！影衰香港人！」

另外，有網民表示大叔的老婆「算唔錯」，「個男人唔尊重自己太太，反觀太太好維護自己老公嘅尊嚴」、「俾人X都仲幾溫柔想帶條火爆佬走」。也有網民認為事件算是「中港婚姻悲劇」，「唔係個個都好似何伯新何太咁恩愛嘅」、「最慘係個小朋友」。

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