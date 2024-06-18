男廁天花驚現CCTV！鏡頭疑對正尿兜位　網民驚：說不定要放大看！

公廁內的天花板，竟然裝設了閉路電視？較早前台北有網民分享奇觀，指某加油站的男廁於天花板設有1個閉路電視，其鏡頭位置對着2個尿兜，引發不少民眾擔心私隱外洩問題。有人就笑稱這是「實境秀」、「還好沒裝在（尿兜）前面」、「說不定他們還要放大看呢」；不過更多人覺得或因該處是「治安死角」，管理人員擔心盆栽被偷，或有吸煙吸毒事件發生，才會以閉路電視形式，提醒民眾切勿做出違法事項。



台北有加油站男廁於天花板裝設CCTV，惹來侵犯私隱疑雲。（FB「路上觀察學院」圖片）

樓主在facebook群組「路上觀察學院」上傳2張照片，表示拍攝於台北某加油站的男廁內。如照所示，該男廁的天花板設有1個閉路電視（CCTV），其鏡頭方向明顯對着2個尿兜位置。雖然男士打算入內如廁，理應背向閉路電視，亦未能被拍到重要部位，但想到如廁過程全被「直擊」，難免頓覺私隱全失。

天花板所設的閉路電視，鏡頭明顯向着2個尿兜位置。（FB「路上觀察學院」圖片）

廁所設有閉路電視離奇設計，引來網民爆笑留言，「實境秀」、「公然偷窺」、「還好沒裝在（尿兜）前面」；有人配上周星馳電影《鹿鼎記》的畫面，留言指「說不定他們還要放大看呢」，但另一網民隨即回應「放心，他們不會想放大看」。另有人則好奇女廁情況如何，樓主回覆指「架設在外頭」。

有人配上周星馳電影《鹿鼎記》的畫面，留言指「說不定他們還要放大看呢」，但另一網民隨即回應「放心，他們不會想放大看」。（facebook群組「路上觀察學院」截圖）

有網民認為閉路電視安裝原因或因該處是「治安死角」，「可能盆栽一直被偷」、「怕有人偷抽煙吧，蠻常看到中油廁所貼嚴禁吸菸」、「怕有人吸毒，公共空間廁所時常發生一堆問題」。有留言貼出上述廁所曾張貼告示，寫道「盆栽請勿帶走，被發現一律報警處理」，又有其他廁所列明「本場所禁止吸菸」，相信閉路電視是為了提醒民眾，不要做違法行為而已。

過往高雄都有廟宇的男廁在高牆上裝設監視器，廟方曾解釋因為有人在內裏吸毒，還有廟公被打傷才會出此下策，但就強調鏡頭都有調整，主要是拍攝公廁中間走道部分，並不會拍到民眾的隱私。當地有律師指出，「裝設監視器的目的是為了要公共安全，並沒有把監視器的鏡頭，對準如廁人的隱私部位，並不構成犯罪」。

（FB「路上觀察學院」）