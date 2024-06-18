女遊客乘飛機離中國　「尿袋」容量過大被沒收　網民嘲︰交智商稅

充電器（ 俗稱「尿袋」）不時發生爆炸，航空公司和民航部門會限制乘客攜帶「尿袋」的容量。馬來西亞1名女子在小紅書大呻，指早前乘搭飛機離開中國，其「尿袋」因容量過大，所以被當地海關收走，「怪自己，事前沒有查清楚中國出境，充電器不能超過多少」，希望「別有人跟我一樣犯了低級錯誤」。網民紛紛留言「這個是常識，好嗎？」、「交智商稅」、「說明中國安檢人員工作認真負責」，亦有人認為勿再對女事主落井下石，「經一事，長一智」。



樓主最近乘搭飛機離開中國，當地海關留意到其「尿袋」容量過大，所以收走充電器，不容許帶上飛機。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，自己來自馬來西亞，經常前往其他國家旅遊，「帶着它（尿袋）出遊過幾個國家了，都沒事」，甚至可以帶上飛機，豈料最近乘搭飛機離開中國，當地海關留意到其「尿袋」容量過大，所以收走充電器，不容許帶上飛機。

樓主慨嘆「怪自己，事前沒有查清楚中國出境，充電器不能超過多少」，所以特意發出帖出文，希望其他人切勿重蹈覆轍。

樓主沒有怪責關員，特意發出帖出文，希望其他人切勿重蹈覆轍。（示意圖/Getty Images）

網民紛紛留言指「各處鄉村各處例」、「各國對飛機上攜帶行動電源都有限制，自己也沒弄清楚就多學習，別搞得像中國安檢搞事情」、「怕它在機場孤單嗎？不會的，放心，很多行動電源陪它，可以交到很多朋友」，樓主重申沒有怪責關員，只是想提醒大家小心。

根據中國民用航空局，寫明「嚴禁攜帶額定能量超過160Wh的充電寶」，根據樓主「尿袋」後面的資料，估計容量起碼750Wh，嚴重超出規定。

（綜合）