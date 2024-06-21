17歲少女想肚臍下方紋男友名「愈大愈好」　紋身師1理由霸氣拒絕

年紀輕輕想紋男友名字，但被紋身師拒絕。貴州1名紋身店老闆收到男客人訊息，要求為17歲的女友在肚臍下方紋上他的名字，而且「愈大愈好」，聲稱是女友想紋，兩人已交往1年半。老闆聽聞未成年已斷然拒絕，結果少女後來獨自到店，他聯同店員苦口婆心相勸，「長大會後悔的，也不要再去其他紋身店問了」，認為有良心的紋身師都不會幫她紋，最終少女離開。



貴州紋身店老闆拒絕幫未成年少女在肚臍上紋上男友名字，認為她長大後必然後悔。（示意圖 / 《太平紋身店》）

內媒報道，貴州貴陽紋身店老闆鄭先生透露，他早前收到男客人訊息，表示女友想紋身，在肚臍下方紋他的名字，並發照片示意大約紋3個手指頭大，「愈大愈好」。老闆一問發現其女友17歲未成年，對方解釋「快成年了」，他反問「沒成年，喊人家紋你名字，咋想的」。

男友先聯絡紋身店老闆，表示女友想紋他的名字，要有3隻手指頭大。（微博影片截圖）

男友稱女友實際上已成年，只是身份證的出身日期不符，他們已交往1年半。老闆仍不為所動，指「她不懂事，你還不懂事」、「才多大？你就叫人家紋你名字！以後怎麼辦」，叫他打消念頭，男友強調這是女友自己的意思，沒有強迫。

女生隨後獨自前往紋身店，據現場閉路電視片段，老闆溫和表示「妹妹你沒成年嘛」。這刻少女改口，說自己身份證上面已經成年，後來1名店員也加入勸告，花了10多分鐘勸她不要紋男友的名字，「長大會後悔的，也不要再去其他紋身店問了，我覺只有要點良心的紋身店，不可能給紋的」，最終少女離開。鄭老闆稱從業近10年，一直緊拒為未年人紋身，認為紋身師一定要勸阻未成年人紋身，尤其是年輕情侶。

老闆和店員合力勸了10多分鐘，最後少女自行離開。（微博影片截圖）

老闆舉動被網民大讚「有良心」，又批評男友也應該勸阻，「老闆是好人！男朋友不是人」、「就算紋身也不要為一個什麼人去紋。不值」。

（綜合）