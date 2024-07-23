港女怒刪男友手遊app　1原因令5位數課金白費　她慌張急問點算？

智能手機多是要用個人帳戶把手機綁定，方便換機或任何原因下，各種應用程式（app）或資料都可以更新或復原。有港女在網上表示，由於被男友的說話刺激到，她一怒之下刪走對方的手遊app，以為最多是是重新下載便可以恢復帳號。豈料男友告知該手遊app從來沒有綁定帳戶，而他多年來課金款項高達5位數字，帳戶刪掉所有課金都白費。港女得知後慌張得不知如何是好，「只可以繼續扮嬲，話佢點解要激嬲我」。



網民留言批評樓主做法霸道不當，「今日刪隻手機遊戲，下次就做更過份都得」、「唔尊重另一半既私有財產，好難行落去，唔係手機遊戲咁簡單」。港女事後表示，原來男友只是訛稱沒有綁定帳戶，「特登唔講畀我聽，就係想給我一個教訓」，此事大家答應彼此「唔好再踩對方底線」。



男友向女友崩潰表示，該手遊從來沒有綁定帳戶，所以即使重新下載程式，有機會無法恢復帳戶。示意圖。（資料圖片）

該港女在Threads發文表示，因被男友說話內容刺激到，大怒下刪掉對方1款日本手機遊戲程式，最初以為男友可以重新下載，然後能恢復帳戶。隨後男友成功哄回樓主，她才表示刪走其手遊程式。

豈料男友聲稱，當日課金1,500元，多年來課金款項起碼5位數字，重點是他沒有綁定帳戶，即使重新下載程式，有機會無法恢復帳戶。港女形容「聽到黑人問號」，從來都不知男友沒有綁定帳號，當時百感交集，「只可以繼續扮嬲，話佢點解要激嬲我」。

港女形容「聽到黑人問號」，不知如何是好。（示意圖/Getty Images）

多名網民紛紛批評「剪爛返佢個手袋當打個和啦」、「講到明𠵱家係專登扮嬲去逃避責任，唔係諗住去承擔」、「分手，唔尊重人」，亦有人指「賣帳戶冇綁會方便啲」，所以部份玩家未必會綁定帳號。

涉事帖文懷疑被刪走，港女事後指知錯，稱已獲男友原諒，而原來對方事前已有綁定帳戶，「但係特登唔講畀我聽，就係想給我一個教訓」。他們答應「唔好再踩對方底線，即使踩咗，都唔應該咁樣」，換言之，這對小情侶因事件而確立一種相處方式，算是因禍得福。

（Threads）