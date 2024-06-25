大馬新郎新娘住對面　行10步即可抵達　網民：真正門當戶對

這才是真正的「門當戶對」！日前馬來西亞有婚禮主持人分享有趣接新娘經歷，事關新郎家與新娘家剛好在彼此對面，中間只相隔1條小路，可謂是既方便又快捷，笑言「走十步可以接到新娘子」。



有網民認為2人是日久生情，「近水樓台先得月」，並調侃新郎「吵架都不敢太大聲，等下岳父岳母就來了」。不過新郎事後指出，他們並非從鄰居演變情侶，只是當時2人在一起後，妻子對面屋主決定出售房子，他們才剛好買到那間屋子。



馬來西亞有婚禮主持人分享，有新郎家是住在新娘正對面，笑稱是「門當戶對」。（FB「Jason Sim」圖片）

一名馬來西亞婚禮主持人日前在facebook帳號分享1張照片，寫道「今天奇妙了，向左走新郎家，向右走新娘家」，又鬼馬稱「走10步可以接到新娘子」，「門當戶對」等等。

如照片所示，一對新人近日舉辦婚禮，相中左邊門外有搭建帳篷的是新郎家，而右方打開鐵閘的則是新娘家。2人住處中間只相隔1條小路，不只距離非常相近，甚至大門都是向着彼此的家，新郎要去接新娘時，可謂是非常方便快捷。

帖文引來網友熱議，認為是「近水樓台先得月」，「天天你看我，我看你，就看上了」、「新郎之前是不是天天在唱『對面女孩看過來』」、「這個連車都省了」 、「8時接新娘，7時59分出發」。有留言又調侃新郎，「吵架都不敢太大聲，等下岳父岳母就來了」、「吵架直接回娘家」、「省了年三十去哪吃問題，吃完就可以回娘家Second round，不用煩初一初二回娘家被家婆講」。

新郎事後向馬來西亞傳媒透露，他和太太於2019年開始拍拖，如今攜手走過第5年，眾人以為他們是因為住在彼此對面，所以日久生情，從鄰居變成情侶，但他澄清，其實左邊房子是他和妻子在一起後才購置，而右邊則是新娘本身的家，當時剛好對面屋主決定出售，2人才會買到那間房子。

（綜合）