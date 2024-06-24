好威？思域狂飆撼前車　3青年開心自拍︰發抖音壓驚　遭起底炮轟

公路上駕車必須時刻提高警覺，一旦發生意外，亦應嚴肅謹慎處理，惟馬來西亞日前發生2車相撞意外，肇事車輛上3名年輕男子的輕佻表現卻惹怒全網！事發時1輛本田思域白色私家車沿高速公路狂飆，追撞向黃色私家車，2車均受損停下。思域上3名華裔青年第一時間拍片，將遭遇上載至instagram和抖音，甚至一起自拍，表現得十分開人，有人更擺出V字手勢，寫上「遇到凡事不要慌，發個抖音壓壓驚」等字句，被朋友問及感受時，更形容心情興奮。至於捱撞私家車則載有一家三口，包括6個月大嬰兒，慶幸沒有受傷，但慨嘆無辜受累。



肇事車輛上3名青年的言行引來網民強烈不滿，將他們「起底」痛罵，相關帖文和影片事後被刪走。



「車cam」直擊撞車一刻，後方白色私家車疑似追車高速駛至，從後猛撞前車，事主捱撞後打180度白鴿轉，再撞向鐵欄始停下。（facebook影片截圖）

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網上流傳的「車cam」影片顯示，車禍發生於今年4月12日晚上8時許，1輛邁薇（Perodua Myvi）黃色私家車沿馬來西亞隆芙大道前往馬六甲，當駛至牙力地區時，後方1輛白色本田思域私家車疑似追車，突然從後高速駛，猛撞向黃色車，黃色車捱撞後打轉180度，再撞向鐵欄始停下。

引發車禍的思域男司機沒有回應女事主提問。（facebook圖片）

黃色車上載有巫裔一家三口，包括6個月大嬰兒，幸全部沒有受傷。人母事後把「車cam」片上載到網上，還形容他們嚇得流出一身冷汗，僥倖避過一劫。人母同時上載其他影片，相信事發後上前質問肇事的思域司機，內容提及幸好無人受傷，否則不堪設想，並稱他們尚有40分鐘車程才返回馬六甲，但如今車輛被撞毀，思域司機需要作出賠償。肇事的年輕男司機全程沒有回應，而且避開鏡頭，當時可見，2車左右兩邊車身均有損毀，事後有人員到場處理。

思域上3名華裔青年開心合照，其中1人更擺出V字手勢，有人更上載至instagram和抖音，寫上「遇到凡事不要慌，發個抖音壓壓驚」等字句，惹起網民震怒。（網上圖片）

車禍後，白色思域上有3名華裔青年乘客與車輛合照，其中1人更擺出V字手勢，看來相當開心，有人更把相片上載至instagram和抖音，寫上「遇到凡事不要慌，發個抖音壓壓驚」等字句。當有朋友在instagram問及感受時，有乘容形容感到興奮，態度顯得比較輕佻。

被朋友在instagram問及感受時，有人形容感到興奮，輕佻態度遭炮轟。（網上圖片）

有關相片和留言其後被傳開，涉事青年的言行引來網民強烈不滿，炮轟「被撞的一家人還有小孩，肯定嚇得不輕，意外發生誰都不想，但是意外發生後這種態度很輕浮，對你們來說是個玩笑，那家人可是嚇死了」、「爸爸媽媽又要想辦法出1輛新車給他們了」、「有些人有腳，但不一定有腦」。有網民甚至將上載者「起底」，而車禍後相關帖文和影片事後被刪走，但已遭其他網民截圖，繼續在網上瘋傳。

事後有自稱車主在網上發文稱，當時由另1位朋友駕車，對方正追着另1輛車，車主連同2名乘客都勸喻對方切勿追車，應該安全慢駛，但最終仍釀成這場車禍，「拍照發上網是因為慶幸發生了這樣的事情…雙方也沒有人受傷」，而且形容圖中3名男乘客都是受害者。不過帖文發出後得不到網民諒解，繼續批評一眾青年。

（綜合）