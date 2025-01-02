單親媽再嫁！手機驚見17歲女兒與繼父激戰片　傳親友評理下場慘了

台灣有離婚婦人帶着2名女兒再嫁，可是卻在小女兒手機內，發現只有17歲的大女兒與新任丈夫發生性關係，更被小女兒用手機拍下過程，讓她感到十分震驚，隨即將影片轉傳給叔叔及嬸母觀看，找他們評理尋公道。最後母親卻因此被控告，因供人觀覽少年性交影片罪被判入獄4個月，獲緩刑2年。



小玲查看小女兒手機時，發現竟有1段小明與17歲大女兒的「激戰」影片。（示意圖，非當事人/GettyImages）

綜合台灣媒體報道，離婚婦人小玲（化名）帶着2個女兒嫁給現時的丈夫小明（化名）。事發於2023年2月5日，小玲查看小女兒手機時，發現竟有1段小明與17歲大女兒的「激戰」影片，氣得她當場要小女兒把性愛片傳給她。小玲當天就把該影片再傳予叔叔及嬸母，要他們「主持公道」，同時小玲也傳給了丈夫質問。

然而小明收到影片後立即刪除，而小玲的嬸母則是把影片備份，再轉交警方報案提告。小玲因而捱告，她出庭時對罪行直認不諱，而不雅片的拍攝者揭發是小玲的15歲小女兒。

小玲傳影片給親友評理，最後被判入獄4個月，但獲緩刑2年。（示意圖，非當事人/GettyImages）

案件於2024年9月在台南地院審理，法官考慮小明跟繼女關係，表示「發生本案屬家門不幸，被告亦為受害者，交付影片目的為尋求支持誤觸法律，並非為了滿足私慾或其他不法目的，且犯後坦承罪行」，最後判小玲入獄4個月，但獲緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，全案定讞不得再上訴。