阿妹是小三│人夫激戰老婆雙胞胎妹懷孕　1原因稱不算外遇後續更狂

丈夫跟妻子以後的女人上床懷孕，竟敢狡辯聲稱不算外遇？外國1名人妻向網上平台投稿分享悲慘故事，她稱自己有不育問題，因此結婚6年仍沒有小孩，詎料丈夫竟跟她的雙胞胎妹妹上床，胞妹更因而懷孕。丈夫更辯稱這是代孕而非外遇，因妻子和胞妹是雙胞胎，「基因上基本一樣」，甚至指她倆姊妹連下體都一樣，故孩子跟夫婦親生是「沒有差別」。而胞妹更認為自己是對姊姊「幫了忙」，是助姊姊生孩子，故希望她可以供養孩子。



網民聽過故事後表示震驚，大嘆「毀三觀」，認為該名丈夫與姨仔通姦是不倫出軌，更是雙重背判，建議人妻應立刻離婚及跟2人斷絕關係。



外國1名人妻向網上平台投稿分享悲慘故事，她稱自己有不育問題，因此結婚6年仍沒有小孩，詎料丈夫竟跟她的雙胞胎妹妹上床，胞妹更因而懷孕。示意圖，非當事人。（GettyImages）

這宗情節離奇的出軌事件由擁有超過12萬粉絲的網紅貝兒（Belle Blake）爆出，她表示早前收網民投稿，便拍攝短片以第一身分享投稿人的痛苦經歷。貝兒指，該名人妻跟丈夫一直都想生小孩，惟她有生育問題，故婚後6年仍無所出。

網紅貝兒（Belle Blake）早前收網民投稿，獲悉人夫出軌太太的雙胞胎妹妹，便拍攝短片以第一身分享人妻的痛苦經歷。（TikTok影片截圖）

詎料，丈夫此時竟看上妻子的雙胞胎妹妹，而姨仔亦配合姐夫，2人暗裏上床，胞妹終於懷孕，2人更打算給人妻一個「驚喜」。胞妹其後挺着肚子找姊姊，坦言腹中孩子的經手人是姐夫，冀姊姊可養育孩子，並表示懷有姐夫的骨肉沒甚麼大不了，因基因上都算是姊姊的孩子，甚至表示「很樂意幫姊姊這個忙」。

丈夫的說法更是荒唐，堅稱跟姨仔上床懷孕不算是外遇，更指妻子與胞妹是雙胞胎，2人除了基因相同，連私處「基本上」都是一樣。

短片上載至社交平台TikTok後，網民看後紛紛表示震驚，直斥這是雙重背叛、情感虐待，覺得十分惡心。不少人建議人妻應立刻離婚，並與2人斷絕關係。有人更猜想，人夫和姨仔偷情後不小心懷孕，才訛稱是向人妻送驚喜。惟有雙胞胎網友指，如代入角色，有可能會答應，但前提是三方面都應該事先商量好，要各人都接受才可以，不能「先斬後奏」。

（綜合）